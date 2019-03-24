بعد مادورو.. أمريكا تُقرر إقالة رئيس آخر

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، إن رئيس نيكاراغوا دانييل أورتيغا، لن يبق لفترة طويلة؛ لأنه يجب عليه أن يدفع ثمن "قمع المعارضة".







وحسب تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي، فإن "الاشتراكية قد وصلت إلى نهايتها في جميع أنحاء العالم، في فنزويلا، وفي نيكاراغوا، وفي كوبا، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء.





ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة، ليست في عجلة من أمرها لإرسال قوات إلى هناك: ليس لدى نيكاراغوا موارد طبيعية قيمة، تنشأ الصعوبات في الدولة من خلال العقوبات.

رام الله - دنيا الوطننيكاراغوا بلد كبير، لكن ستة ملايين فقط يعيشون فيه، وطوال حياتها كان عليها أن تقاتل من أجل استقلالها، أو تعاني من صراع أهلي، لذلك وضعها الاقتصادي صعب، من 1912 إلى 1933، كانت تحت الاحتلال الأمريكي.دانييل أورتيغا رئيسًا للبلاد منذ 12 عاماً، ومنذ بداية وصوله إلى السلطة، تجادل واشنطن بأنها "ليس ديمقراطي بما فيه الكفاية".في العام الماضي، كانت في نيكاراغوا محاولة انقلاب، ونتيجة لذلك، قتل مئات الأشخاص وأصيب الآلاف، أورتيغا قاوم وحُكم على قادة الشغب بالسجن مدى الحياة، مما تسبب في هجمات جديدة من قبل واشنطن.