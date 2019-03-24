دولي

صحيفة بريطانية تحذر "تيريزا ماي" من مخطط الانقلاب

صحيفة بريطانية تحذر "تيريزا ماي" من مخطط الانقلاب
تيريزا ماي
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (صندي تايمز) البريطانية، إن أيام رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، أصبحت معدودة، مشيرةً إلى أن 11 وزيراً من حكومتها، يعتزمون عزلها من منصبها، وتعيين رئيس مؤقت للحكومة مكانها.

وأضافت الصحيفة، الأحد: "أكد ما لا يقل عن 11 وزيراً رفيع المستوى، أنهم يرغبون في استقالة رئيسة الوزراء الحالية، ويخططون للطلب من ماي تقديم استقالتها طوعاً في اجتماع حكومي يوم الاثنين"، مشيرةً إلى أنه بخلاف ذلك، يهدد "المتآمرون" بتقديم استقالات جماعية من مناصبهم الوزارية.

ووفقاً للصحيفة البريطانية، فإن "انقلاباً وزارياً كاملاً يجري الليلة لاستبعاد تيريزا ماي من رئاسة الحكومة"، حيث نقلت عن وزير لم تكشف النقاب عن هويته قوله "النهاية أصبحت وشيكة، ستذهب خلال عشرة أيام".

وأوضحت الصحيفة، أن ديفيد ليدينغتون نائب ماي الفعلي أحد المرشحين لأن يصبح رئيس وزراء مؤقتاً، ولكن آخرين يضغطون من أجل أن يتولى هذا المنصب وزير البيئة مايكل غوف أو وزير الخارجية جيريمي هنت.

ويوم السبت ناقش الوزراء، ترشيح أحدهم لمنصب رئيس الحكومة المؤقت، فيما كان من المقرر أصلاً خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/ مارس الجاري، لكن ماي طلبت يوم الأربعاء الماضي من الاتحاد الأوروبي، تأجيل خروج بلادها إلى 30 حزيران/ يونيو.

يذكر، أن بريطانيا اتخذت قراراً بالخروج من الاتحاد الأوروبي بناء على استفتاء شعبي، أجرته في 23 حزيران/ يونيو 2016، وبدأت بعده رسمياً بمفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، عبر تفعليها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة، والتي تنظم إجراءات وشروط الخروج.

وصوت البرلمانيون البريطانيون، الخميس الماضي، لصالح تأجيل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) من 29 آذار/مارس، إلى موعد لاحق، فيما صوتوا ضد مقترح يتضمن إجراء استفتاء ثان بشأن الخروج، كما صوتوا الشهر الحالي، برفض الخروج من دون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

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