الكشف عن شبكة إجرامية إسرائيلية في هذه الدولة العربية

رام الله - دنيا الوطنأكدت الحكومة المغربية، أنها أوقفت خمسة إسرائيليين، يشتبه في تورطهم بتزوير جوازات سفر، ووثائق مغربية.ونقلت صحيفة (هسبريس) المغربية، عن بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، إن الخطوة تأتي في إطار تحقيقات تقودها النيابة العامة بالمملكة، لتفكيك شبكة إجرامية، يتزعمها مواطن مغربي يعتنق الديانة اليهودية (لم تسمه).وقال الأمن الوطني: إن "الشبكة تم الكشف عنها بداية آذار/ مارس الجاري، بعد الاشتباه بعملها على تزوير جوازات سفر وهويات شخصية، وغيرها من الوثائق لصالح "يهود من أصول غير مغربية".وأضاف البيان، أن الشرطة القضائية، أوقفت الإسرائيليين الخمسة بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات، الخميس، وأن اثنين منهم مدرجان على النشرات الحمراء الصادرة عن الشرطة الدولية (إنتربول).وأوضح، أن أحدهما يشتبه في تورطه بجرائم قتل، ضمن شبكات إجرامية دولية منظمة، والثاني يشتبه في ارتباطه بشبكات دولية لتجارة المخدرات.ولفت البيان إلى ضبط مبالغ مالية، ومواد مخدرة، ووثائق يعتقد أنها مزورة، فضلاً عن أجهزة وهواتف محمولة، في منازل يستأجرها المشتبه بهم، دون تفاصيل إضافية.