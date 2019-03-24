دولي

"دمية الشيطان" متهمة بإعداد خطة لاغتيال نيكولاس مادورو

"دمية الشيطان" متهمة بإعداد خطة لاغتيال نيكولاس مادورو
نيكولاس مادورو
رام الله - دنيا الوطن
اتهم الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الولايات المتحدة وزعيم المعارضة، خوان غوايدو، الذي نصّب نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد، بإعداد خطة لقتله.

وقال مادورو، وفق ما أوردت (روسيا اليوم): "الإمبريالية الأمريكية تريد قتلي، لقد كشفنا للتو عن خطة، وجهها دمية الشيطان (غوايدو) شخصياً لقتلي، لدينا أدلة، لكنهم لم يستطيعوا ولم يتمكنوا منا لأن إلهنا يحمينا".

وأعلن الرئيس الفنزويلي الشرعي عن إلقاء القبض على زعيم عصابة كولومبية، مشيراً إلى أنه مرتبط بالمعارضة، حيث قال مادورو: "لدينا أسماء، وهذا الرجل (مستشار زعيم المعارضة غوايدو روبرتو) قدم دليلاً ساعدنا في القبض على الزعيم القوي للجماعة الكولومبية المتشددة، التي صارت بالفعل في أيدي القضاء الفنزويلي، نتيجة لسياسة مكافحة الإرهاب".

وأشار الرئيس الفنزويلي إلى أن الحديث يدور عن رئيس العصابة الكولومبية راستراجوس، مضيفاً: "تم إلقاء القبض على راستراجوس في ولاية كارابوبو، وأعترف وقدم أدلة تشير إلى أنه كان يعمل لطرف معين، بعدما تم نقله إلى فنزويلا، وتريد القوى اليمينية المؤيدة للإمبريالية والفاشية استبدال فشل خططها السياسية بالعنف والقتل والإرهاب، لكن نحن والشعب والقوات المسلحة البوليفارية في إطار تحالف مدني- عسكري، سنتصدى لذلك ونهزم مرة أخرى هذا الهجوم الإرهابي وجميع التهديدات".

وأعلن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، الخميس الماضي، أن قوات الأمن تحاصر منزلي أحد كبار معاونيه ونائب معارض بارز، وتحتجزهما رهائن منذ ساعات الصباح الباكر.

وتصاعدت الأزمة في فنزويلا منذ 23 كانون الثاني/ يناير الماضي، بعدما أعلن خوان غوايدو نفسه رئيساً انتقالياً للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت العام الماضي، وفاز فيها الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.

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