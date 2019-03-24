أول تحرك للجيش الإسرائيلي في الجولان السوري

رام الله - دنيا الوطنأعلن الجيش الإسرائيلي، عن أول تحرك له في الجولان السوري، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نيته الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل في سوريا.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن الخميس الماضي، أن "الوقت حان للاعتراف بسيادة إسرائيل الكاملة على هضبة الجولان" السورية المحتلة من القوات الإسرائيلية منذ حرب 1967.ووفق القناة الإسرائيلية 13، فإن جيش الاحتلال أعلن حالة التأهب القتالي بصفوفه، وأطلق بالتعاون مع وحدات شرطته استعدادها لمواجهة أعمال عنف ومسيرات احتجاجية محتملة في الحدود الشمالية مع سوريا، على خلفية تصريحات ترامب.وقالت القناة: إن قيادة الجيش نشرت قناصين على طول الحدود مع سوريا، وأمرت قواتها باتخاذ إجراءات أمنية مشددة في المنطقة، مضيفة أن الوحدات المنتشرة على طول المنطقة تسلمت معدات لفض تظاهرات احتجاجية محتملة.ونشر جيش الاحتلال بيانا مقتضبا لم يكشف فيه عن تفاصيل هذا التحرك، مكتفيا بالقول: "إننا نستعد لاحتمال اندلاع توتر شمال مرتفعات الجولان".وسبق أن أعلنت طائفة درزية في الجانب المحتل للجولان، نيتها تنظيم مسيرة احتجاجية في بلدة مجدل شمس ضد اعتراف الولايات المتحدة المرتقب لسيادة إسرائيل على المرتفعات المحتلة، وذلك بالتزامن مع مظاهرات مماثلة في الطرف السوري من المنطقة جنوب محافظة القنيطرة.