وزير الخارجية الأمريكي: الرياض غير آمنة

رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو: إن حياة كل من يزور السعودية في خطر، بسبب قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، والمرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي.



وأضاف بومبيو، لقناة (سكاي نيوز): "إيران تستخدم الحوثيين كقوات لها بالوكالة في اليمن، وتطلق صواريخ إلى داخل السعودية، وتعرض للخطر حياة السعوديين، بل كل من يسافر إلى المملكة، من رجال أعمال لبنانيين أو أمريكيين أو أوروبيين، وكل من يقوم بزيارات إلى الرياض".وتابع: "كلهم في خطر بسبب التهديد من قبل آية الله خامنئي، وقاسم سليماني، وهذا الأمر غير مقبول، ونعتزم استخدام كل آلية متوفرة لدينا لتحقيق النتيجة التي يريدها الشعب اليمني، وستواصل شعوب المنطقة المطالبة بها".وأشار بومبيو، إلى أن الإدارة الأمريكية، تدرس حالياً من يمكن أن تستهدفهم من الحوثيين من خلال العقوبات، وعبر إدراجهم في قائمة "الإرهاب".وأعلنت المملكة العربية السعودية، مراراً، أنها تعرضت لعشرات الهجمات، بصواريخ أطلقها الحوثيون، وحصلوا عليها من إيران، وتم اعتراض بعضها في سماء العاصمة الرياض.ويمر اليمن منذ العام 2014 بنزاع مسلح بين الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء من جهة والحكومة المعترف بها دولياً، منذ آذار/ مارس 2015 من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة أخرى، وأسفرت الأعمال القتالية في البلاد عن نشوب أزمة إنسانية، تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ في العالم.