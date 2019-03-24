شؤون فلسطينية

حماس تُعلّق على تصريحات الرئيس عباس حول المفاوضات المُستقبلية مع إسرائيل

حماس تُعلّق على تصريحات الرئيس عباس حول المفاوضات المُستقبلية مع إسرائيل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
علق الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، على تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بشأن المفاوضات المستقبلية مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال القانوع، عبر (تويتر): إن إعلان الرئيس عباس استعداده للعودة للتفاوض مع أي حكومة إسرائيلية تتشكل بعد الانتخابات الإسرائيلية، هو استخفاف بالموقف الوطني والشعبي الرافض لذلك.

وأضاف القانوع، أن ذلك "لا يخدم إلا الاحتلال الإسرائيلي، ويمثل غطاءً على جرائمه المتواصلة ضد شعبنا"، معتبراً أن تلك التصريحات "تعكس حالة الإفلاس التي وصل إليها فريق التسوية"، حسب قوله.

وكان الرئيس عباس، قد قال أمس السبت، خلال استقباله وفداً من جامعة هارفرد الأمريكية: "نريد الوصول إلى حقنا ودولتنا بالطرق السلمية، أي بالمفاوضات، ولن نختار طريقاً آخر للوصول إلى حقنا، إلا من خلال المفاوضات".

وأضاف : نقول دائماً بأننا نمد أيدينا للحكومة الإسرائيلية التي يختارها الشعب الإسرائيلي، من أجل أن نتفاوض على هذه الأسس التي لم نخترعها نحن، وإنما وضعتها الشرعية الدولية.

أخبار ذات صلة

غزة ما بين الحرب والهدنة.. 30 آذار ليس كـ 1 نيسان.. ماذا ينتظر الفلسطينيون؟

غزة ما بين الحرب والهدنة.. 30 آذار ليس كـ 1 نيسان.. ماذا ينتظر الفلسطينيون؟

&#34;كابينت&#34; الإسرائيلي يُناقش ثلاثة خيارات لغزة وترجيحات بحرب واسعة الصيف المقبل

"كابينت" الإسرائيلي يُناقش ثلاثة خيارات لغزة وترجيحات بحرب واسعة الصيف المقبل

حملة اعتقالات واسعة ومصادرة آلاف الشواكل في الضفة الغربية

حملة اعتقالات واسعة ومصادرة آلاف الشواكل في الضفة الغربية

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

مع اقتراب المنخفض الجوي.. تفاصيل الطقس لليوم وغداً

مع اقتراب المنخفض الجوي.. تفاصيل الطقس لليوم وغداً

متأثراً بجراحه خلال فعاليات الإرباك.. شهيد برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة

متأثراً بجراحه خلال فعاليات الإرباك.. شهيد برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة

عائلة خليفة تُوضح السبب الحقيقي لوفاة ابنها بغزة

عائلة خليفة تُوضح السبب الحقيقي لوفاة ابنها بغزة

البرغوثي: انتصار جديد لحركة الُمقاطعة في واحدة من أهم جامعات أمريكا

البرغوثي: انتصار جديد لحركة الُمقاطعة في واحدة من أهم جامعات أمريكا

التعليقات

الدنيا حكايات

مستوطنات سلفيت

مستوطنات سلفيت

شؤون فلسطينية

حملة اعتقالات واسعة ومصادرة آلاف الشواكل في الضفة الغربية

حملة اعتقالات واسعة ومصادرة آلاف الشواكل في الضفة الغربية

البرغوثي: انتصار جديد لحركة الُمقاطعة في واحدة من أهم جامعات أمريكا

البرغوثي: انتصار جديد لحركة الُمقاطعة في واحدة من أهم جامعات أمريكا

منخفض جوي يضرب فلسطين مطلع الأسبوع المقبل

منخفض جوي يضرب فلسطين مطلع الأسبوع المقبل

اختيار رئيس جامعة الأزهر بغزة مقرراً للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية

اختيار رئيس جامعة الأزهر بغزة مقرراً للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية

عشراوي: الاستهداف الأمريكي لأراضي فلسطين والجولان عدوان على النظام الدولي بأكمله

عشراوي: الاستهداف الأمريكي لأراضي فلسطين والجولان عدوان على النظام الدولي بأكمله

الشرطة تُلقي القبض على تاجر مخدرات بنابلس

الشرطة تُلقي القبض على تاجر مخدرات بنابلس

حماس: نُرحب بقرار إدانة مجلس حقوق الإنسان للاحتلال على جرائمه بحق المتظاهرين

حماس: نُرحب بقرار إدانة مجلس حقوق الإنسان للاحتلال على جرائمه بحق المتظاهرين

الفصائل: ندعو الوسطاء لإلزام الاحتلال بالتفاهمات وألا يختبر صبر المقاومة

الفصائل: ندعو الوسطاء لإلزام الاحتلال بالتفاهمات وألا يختبر صبر المقاومة

منوعات

فجر السعيد تواصل إثارة الجدل.. أشعلت أزمة ما بين جدة والرياض

فجر السعيد تواصل إثارة الجدل.. أشعلت أزمة ما بين جدة والرياض

أنغام بعد أزمة شيرين : &#34;كفاية كده&#34;

أنغام بعد أزمة شيرين : "كفاية كده"

سما المصري تسخر من غادة عبدالرازق: &#34;مالها قالبه علي مايكل جاكسون؟&#34;

سما المصري تسخر من غادة عبدالرازق: "مالها قالبه علي مايكل جاكسون؟"

زوج شيرين يكشف تفاصيل أزمتها الجديدة: &#34;أقسم بالله الفيديو مجتزأ&#34;

زوج شيرين يكشف تفاصيل أزمتها الجديدة: "أقسم بالله الفيديو مجتزأ"

عبير صبري والمحامي الفلسطيني.. قصة حب وزواج بدأت بمعاكسة في حفل خيري

عبير صبري والمحامي الفلسطيني.. قصة حب وزواج بدأت بمعاكسة في حفل خيري

في أول حفلاتها هناك.. أحلام تفاجئ جمهورها السعودي بهذه الهدايا

في أول حفلاتها هناك.. أحلام تفاجئ جمهورها السعودي بهذه الهدايا

تعرف على النسخة الكورية من خالد يوسف.. فيديوهات فاضحة مع 10 نساء

تعرف على النسخة الكورية من خالد يوسف.. فيديوهات فاضحة مع 10 نساء

جورج وسوف في مصر سراً من أجل الإعلامية التونسية عائشة

جورج وسوف في مصر سراً من أجل الإعلامية التونسية عائشة

هل تزوجت لطيفة من أحمد وفيق؟

هل تزوجت لطيفة من أحمد وفيق؟

شاهد: شيرين في أضعف حالاتها.. تبكي وتستغيث بالرئيس السيسي

شاهد: شيرين في أضعف حالاتها.. تبكي وتستغيث بالرئيس السيسي

عربي

منظمة التعاون الإسلامي تُدين بشدة الهجوم في مقديشو

منظمة التعاون الإسلامي تُدين بشدة الهجوم في مقديشو

محكمة مصرية تُنهي الجدل حول موعد صلاة الفجر

محكمة مصرية تُنهي الجدل حول موعد صلاة الفجر

قمة ثلاثية عربية تجمع الأردن والعراق ومصر في القاهرة

قمة ثلاثية عربية تجمع الأردن والعراق ومصر في القاهرة

المُعارضة الجزائرية تقترح خريطة طريق لإنهاء حكم بوتفليقة‎

المُعارضة الجزائرية تقترح خريطة طريق لإنهاء حكم بوتفليقة‎