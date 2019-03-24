حماس تُعلّق على تصريحات الرئيس عباس حول المفاوضات المُستقبلية مع إسرائيل

رام الله - دنيا الوطن

علق الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، على تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بشأن المفاوضات المستقبلية مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي.





وقال القانوع، عبر (تويتر): إن إعلان الرئيس عباس استعداده للعودة للتفاوض مع أي حكومة إسرائيلية تتشكل بعد الانتخابات الإسرائيلية، هو استخفاف بالموقف الوطني والشعبي الرافض لذلك.



وأضاف القانوع، أن ذلك "لا يخدم إلا الاحتلال الإسرائيلي، ويمثل غطاءً على جرائمه المتواصلة ضد شعبنا"، معتبراً أن تلك التصريحات "تعكس حالة الإفلاس التي وصل إليها فريق التسوية"، حسب قوله.





وكان الرئيس عباس، قد قال أمس السبت، خلال استقباله وفداً من جامعة هارفرد الأمريكية: "نريد الوصول إلى حقنا ودولتنا بالطرق السلمية، أي بالمفاوضات، ولن نختار طريقاً آخر للوصول إلى حقنا، إلا من خلال المفاوضات".وأضاف : نقول دائماً بأننا نمد أيدينا للحكومة الإسرائيلية التي يختارها الشعب الإسرائيلي، من أجل أن نتفاوض على هذه الأسس التي لم نخترعها نحن، وإنما وضعتها الشرعية الدولية.