حملة اعتقالات واسعة ومصادرة آلاف الشواكل في الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إنه تم اعتقال 12 فلسطينياً خلال الليل، من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، ومصادرة عشرات الآلاف من الشواكل من مدينة الخليل.
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إنه تم اعتقال 12 فلسطينياً خلال الليل، من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، ومصادرة عشرات الآلاف من الشواكل من مدينة الخليل.
وكانت مواطنة ونجلها، تعرّضا مساء السبت، لاعتداء من مجموعة من المستوطنين في منطقة تل الرميدة في الخليل.
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