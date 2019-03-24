حملة اعتقالات واسعة ومصادرة آلاف الشواكل في الضفة الغربية

وكانت مواطنة ونجلها، تعرّضا مساء السبت، لاعتداء من مجموعة من المستوطنين في منطقة تل الرميدة في الخليل.





رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إنه تم اعتقال 12 فلسطينياً خلال الليل، من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، ومصادرة عشرات الآلاف من الشواكل من مدينة الخليل.