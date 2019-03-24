مع اقتراب المنخفض الجوي.. تفاصيل الطقس لليوم وغداً

يوم الاثنين يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي المصحوب بالكتلة الهوائية الباردة لذا يكون الجو غائماً ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح الأجواء باردة إلى شديدة البرودة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا وتضعف فرصة سقوط الأمطار خلال ساعات المساء والليل، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر مائج.



يوم الثلاثاء يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة إلى شديدة البرودة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



يوم الأربعاء يكون الجو غائماً إلى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط بإذن الله زخات خفيفة متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر:



1- تشكل السيول في بعض الأودية والمناطق المنخفضة.



2- شدة سرعة الرياح.





3- تدني مدى الرؤيا الافقية.









درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:



المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 16-7 11-5 13-7 بيت لحم 16-7 11-5 13-7 رام الله والبيرة 15-6 10-4 12-6 طولكرم 20-10 16-8 18-10 نابلس 17-8 12-6 14-8 قلقيلية 20-10 16-8 18-10 جنين 19-9 15-8 17-9 سلفيت 16-7 11-5 13-7 طوباس 19-9 15-8 17-9 روابي 17-8 12-6 14-8 الخليل 15-6 10-4 12-6 غزه 19-11 17-9 19-11 أريحا 26-13 20-12 22-14 خانيونس 19-11 17-9 19-11 الأغوار الشمالية 24-11 18-10 20-12 رفح 20-10 16-8 18-10

4- التزحلق على الطرقات.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة بإذن الله لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائماً وباردة إلى شديدة البرودة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.