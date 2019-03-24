عائلة خليفة توضح السبب الحقيقي لوفاة ابنها بغزة

رام الله - دنيا الوطنأصدرت عائلة خليفة في قطاع غزة، توضيحا، حول وفاة ابنها سعد سامي خليفة اليوم السبت، بعد أن نقلت بعض وسائل الاعلام أن حالة الوفاة جاءت بسبب الانتحار.وأكدت العائلة أن سبب وفاة ابنها، هو سقوطه من علو أثناء صيانته لخزانات المياه في منزل العائلة، لافتة إلى أن سقوطه كان على سلك حديدي، فأصابه بشكل مباشر في العنق مما أفقده حياته على الفور.وتمنت العائلة من الجميع، توخي الدقة في تناقل المعلومات، وخاصة في هذه الظروف العصيبة التي تعيشها العائلة، نتيجة فقدان أحد أبناءها.