البرغوثي: انتصار جديد لحركة المقاطعة في واحدة من اهم جامعات امريكا
رام الله - دنيا الوطن
صوت طلاب جامعة براون الأمريكية و هي واحدة من أهم الجامعات الامريكية بأغلبية ساحقة لصالح استفتاء أجرته حركة المقاطعة تدعو من خلاله إدارة الجامعة إلى الانفصال عن الشركات التي تتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي أو تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني.
ووصف د. مصطفى البرغوثي التصويت بأنه انتصار بالغ الأهمية لحركة المقاطعة في وجه حملة التحريض التي يشنها اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، و هو يمثل دليلا قاطعا على تحسن فهم الأجيال الشابة لعدالة القضية الفلسطينية.
صوت طلاب جامعة براون الأمريكية و هي واحدة من أهم الجامعات الامريكية بأغلبية ساحقة لصالح استفتاء أجرته حركة المقاطعة تدعو من خلاله إدارة الجامعة إلى الانفصال عن الشركات التي تتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي أو تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني.
ووصف د. مصطفى البرغوثي التصويت بأنه انتصار بالغ الأهمية لحركة المقاطعة في وجه حملة التحريض التي يشنها اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، و هو يمثل دليلا قاطعا على تحسن فهم الأجيال الشابة لعدالة القضية الفلسطينية.
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