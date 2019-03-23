منخفض جوي يضرب فلسطين مطلع الأسبوع المقبل

رام الله - دنيا الوطنأكد ليث العلامي الراصد الجوي الفلسطيني، أن منخفضاً جوياً مصحوباً بكتلة هوائية شديدة البرودة سيضرب فلسطين مطلع الاسبوع المقبل.وأشارت إلى ان المنخفض المقبل هو من أصل قطبي، لكن البرودة المرافقة له غير كافية لتساقط الثلوج على جبال الضفة، وستكون درجات الحرارة منخفضة للغاية، وربما تلامس الثلاث درجات فقط في الجبال ليلا، وقد تتساقط الثلوج فوق مرتفعات المملكة الاردنية الجنوبية العالية.