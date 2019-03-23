منظمة التعاون الإسلامي تُدين بشدة الهجوم في مقديشو

رام الله - دنيا الوطندانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، الهجوم الذي وقع أمس في مقديشو، وأودى بحياة ستة أشخاص على الأقل بينهم طفلان، وتسبب في جرح عدد كبير، والذي أعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عنه.وقدم الأمين العام ، الدكتور يوسف العثيمين، تعازيه العميقة لأسر الضحايا حكومة وشعب الصومال على الخسائر المأساوية في الأرواح، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.وأشار إلى أن هذا الهجوم، الذي يستهدف المباني الحكومية والمدنيين هو محاولات من أعداء السلام، لتقويض الأمن والاستقرار في الصومال.وأعاد الأمين العام التأكيد على الموقف المبدئي للمنظمة من جميع أشكال الإرهاب والتطرف، التي تشكل تهديداً ﻟﻴﺲ ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻘﻂ، وﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﻟﻠﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴين، وأكد من جديد الحاجة إلى زيادة الشراكة الدولية لمواجهة خطر الإرهاب.