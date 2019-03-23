اختيار رئيس جامعة الأزهر بغزة مقرراً للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية

التنصيف الدولي للجامعات العربية.





مجالات تطوير التعليم العالي والبحث العلمي.





تعزيز الشراكات والتعاون بين الجامعات العربية والدولية.



التعرف على أحدث التطبيقات والأساليب التعليمية والتقنيات الجديدة في التعليم.



تعزيز التعاون والتشاور بين الجامعات العربية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.



رفع مستوى أداء المعنيين بالتعليم.



توسيع قنوات الاتصال مع الجامعات المشاركة، وتنويع مجالات أنشطتها.





















رام الله - دنيا الوطناختير الأستاذ الدكتور عبد الخالق الفرا، رئيس جامعة الأزهر، مقرراً للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية في دورته الثانية والخمسين، ورئيساً للجنة المالية للمؤتمر، الذي انطلق صباح يوم الخميس 21 آذار/ مارس ويستمر حتى 22 آذار/ مارس 2019 بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.وينعقد هذا المؤتمر المهم تحت رعاية، أ. د خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، بمشاركة 122 جامعة، و15 منظمة من 16 دولة.وتتضمن فعاليات المؤتمر حلقات نقاشية حول مواضيع غاية في الأهمية منها: