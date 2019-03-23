محكمة مصرية تُنهي الجدل حول موعد صلاة الفجر

رام الله - دنيا الوطنرفضت محكمة مصرية، مساء السبت، دعوى قضائية، تُطالب الجهات المعنية، بتغيير موعد صلاة الفجر، بادعاء أن صلاة الفجر في مصر تُصلى في غير موعدها.وقضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من إمام مسجد، بعد أن قدم في جلسة سابقة تقريرًا صادرًا عن المعهد القومي للبحوث الفلكية، يؤكد أن الموعد الحالي لصلاة الفجر بمصر، يسبق الموعد الذي يستوجب أن يكون عليه بنحو نصف ساعة تقريبًا.واختصمت الدعوى كل من وزيري الأوقاف والري، ومفتي الجمهورية، وشيخ الأزهر، ورئيس هيئة المساحة بوزارة الأوقاف، بحسب موقع صحيفة (المصري اليوم).وأصدرت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة، تقريرًا في هذه الدعوى، أوصت فيه بإحالتها إلى شيخ الأزهر، بصفته رئيس هيئة كبار العلماء، ليندب بدوره لجنة مكونة من عدد فردي من الخبراء المختصين في مجالات الشريعة الإسلامية، واللغة العربية، وعلوم الفلك، والأرصاد الجوية، وأي من المجالات الأخرى التي لها صلة بالدعوى، تكون مهمتها حسم النزاع حول الموعد الصحيح لوقت صلاة الفجر.