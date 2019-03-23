شؤون فلسطينية

الشرطة تُلقي القبض على تاجر مخدرات بنابلس

الشرطة تُلقي القبض على تاجر مخدرات بنابلس
رام الله - دنيا الوطن
ألقت الشرطة، القبض الليلة الماضية على مشتبه به بعدة قضايا اتجار، وترويج مواد مخدرة، شرقي محافظة نابلس.

وجاء في بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه بناء على معلومات، توفرت لإدارة مكافحة المخدرات عن أحد المروجين، وعن مكان تواجده في إحدى قرى شرق نابلس، تم استصدار مذكرة من النيابة العامة، وإلقاء القبض عليه.

وأوضح البيان، أن الشخص يشتبه به بالضلوع بعدة قضايا ترويج وتجارة مواد مخدرة، وحاولت الشرطة عدة مرات إلقاء القبض عليه، وكان يلوذ بالفرار لمناطق تواجد الجيش الإسرائيلي أو تجمعات المستوطنين.

وأضاف البيان، أن الشرطة قامت بتوقيف المشتبه به 24 ساعة، لحين استكمال الإجراءات القانونية، وإحالته لجهات الاختصاص أصولاً.

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