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قمة ثلاثية عربية تجمع الأردن والعراق ومصر في القاهرة

قمة ثلاثية عربية تجمع الأردن والعراق ومصر في القاهرة
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
أكد الديوان الملكي الأردني، أن الملك عبد الله الثاني، سيشارك في قمة "أردنية مصرية عراقية" تعقد في القاهرة، يوم الأحد؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث.

وقال الديوان الملكي الأردني، في بيان له: إن "الملك عبد الله الثاني سيشارك، يوم الأحد، في القاهرة، بقمة ثلاثية تضم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي".

وأضاف البيان: أن "القمة ستركز على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الأردن ومصر والعراق، إضافة إلى بحث آخر المستجدات التي تشهدها المنطقة".

بدورها، نقلت صحيفة (الغد) الأردنية، عن مصدر حكومي أردني قوله: إن العراق يدرس حاليًا تطوير مشروع خط النفط مع الأردن بشكل كامل، بحيث يتم إيصال الخط إلى مصر بدلًا من انتهائه في العقبة، مشيرًا إلى أن الجانب العراقي، يتواصل مع مصر في هذا الخصوص.

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