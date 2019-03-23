المُعارضة الجزائرية تقترح خريطة طريق لإنهاء حكم بوتفليقة‎

رام الله - دنيا الوطندعت قوى المعارضة الجزائرية، نشطاء الحراك الشعبي المناهض لحكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لمواصلة ما أسمته "النضال"، مع الانتباه لمحاولات الاختراق أو الإضعاف أو الالتفاف حول مطالبه، وألا يتوقف عن ذلك، حتى تحقيق تلك المطالب التي وصفتها بالمشروعة.واقترح أحزاب وشخصيات جزائرية مُعارِضة، خريطة الطريق التي تهدف لإيجاد حل سياسي في إطار الشرعية الشعبية المنصوص عليها في البند الدستوري السابع، ويجري تنفيذها بعد انقضاء العهدة الرئاسية الحالية.وترتكز خريطة الطريق، وفق موقع (إرم نيوز)، على الإقرار بمرحلة انتقالية قصيرة، يتم فيها نقل صلاحيات الرئيس المنتهية عهدته لهيئة رئاسية، ودعوة مؤسسة الجيش الوطني الشعبي للاستجابة لمطالب الشعب، والمساعدة على تحقيقها في إطار احترام الشرعية الشعبية.وتعتمد الخريطة على تشكيل هيئة رئاسية من شخصيات وطنية مشهود لها بالمصداقية والنزاهة والكفاءة، تتبنى مطالب الشعب، ويلتزم أعضاؤها بالامتناع عن الترشح أو الترشيح في الاستحقاقات الانتخابية اللاحقة.وتتولى الهيئة صلاحيات رئيس الدولة، وتقوم بمهام تعيين حكومة كفاءات وطنية لتصريف الأعمال، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات، وتعديل قانون الانتخابات، بما يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة.