فرح في تل أبيب بعد رفع العلم الإسرائيلي بقطر

رام الله - دنيا الوطناحتفت إسرائيل، بعزف النشيد الرسمي الإسرائيلي في قطر، ورفع العلم ضمن بطولة العالم للجمباز.وقال أوفير جندلمان، المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، في تغريدة على حسابه بموقع (تويتر): "تم عزف نشيدنا الوطني "هاتكفا" (الأمل) في مراسم توزيع الميداليات في بطولة العالم في الجمباز التي تقام في قطر، وذلك بعد أن فاز رياضي الجمباز الإسرائيلي، أليكس شاتيلوف أمس بميدالية ذهبية".وأضاف جندلمان: "حتى المذيع غنى "هاتكفا"، واصفاً المشهد بالـ"مؤثر للغاية"، متابعًا: هذا يعد إنجازاً كبيراً للرياضة الإسرائيلية.وأرفق المتحدث الرسمي باسم نتنياهو، مقطع فيديو للحظة العزف ورفع العلم الإسرائيلي.إلى ذلك، اعتبرت الصفحة الرسمية (إسرائيل بالعربية)، أن ما حدث بالدوحة إنجاز كبير للرياضة الإسرائيلية.وعلقت على مقطع فيديو نشرته على (تويتر): "شاهدوا النشيد الوطني الإسرائيلي في قطر".