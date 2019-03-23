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البطريرك ثيوفيلوس يُساهم بمبادرة ملك الأردن لحل قضية الغارمات

البطريرك ثيوفيلوس يُساهم بمبادرة ملك الأردن لحل قضية الغارمات
رام الله - دنيا الوطن
أعلن البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك المدينة المقدسة، وسائر أعمال فلسطين والأردن، عن تبرعه بمبلغ 50 ألف دينار لحل مشكلة الغارمات، وذلك تلبية لمبادرة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وقال ثيوفيلوس: إن هذا التبرع جاء استجابة من بطريركية الروم الأرثوذكس (أم الكنائس) للمبادرة الهاشمية البناءة، وتجسيداً لدور الكنيسة الوطني تجاه الجميع بلا تفرقة أو تمييز، خاصة في زمن الصوم الأربعيني المبارك، وهي أيضاً جزء من التأكيد على الأخوة وأعمال المحبة والتعايش الإنساني لسد ثغرة من مشاكل نشميات هذا الوطن الغالي، الذي توحد أبناؤه على الدوام في السراء والضراء.

وختم قائلاً: "حفظ الله القدير هذه الأسرة الأردنية الواحدة، في ظل صاحب الوصاية الأمين على المقدسات الإسلامية والمسيحية، الملك عبد الله الثاني، وحمى الله الأردن العزيز، وأدام المحبة والوئام والسلام، بين أبناء شعبه مسيحيين ومسلمين".

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