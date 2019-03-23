السودان: مقتل 10 أطفال بانفجار عبوة ناسفة في أم درمان

لقي 10 أطفال بينهم أشقاء، مصرعهم اليوم السبت، نتيجة انفجار قنبلة، في منطقة الفتح بمدينة أم درمان غرب العاصمة السودانية الخرطوم.





وعلى إثر ذلك، فقد فرضت قوات الشرطة السودانية طوقاً حول موقع الانفجار في أم درمان، بحسب ما جاء على موقع (العربية نت).



وأكد شهود عيان، أن الحادثة وقع أثناء محاولة الاطفال تفكيك القنبلة، واستخدام النحاس الموجود بها.



وتقع مدينة الفتح في أقصي غرب مدينة أم درمان، وعلي مقربة من معسكر لتدريب الجيش السوداني، حيث تكررت حوادث مقتل الأطفال الناتجة عن انفجار القنابل ومخلفات الحرب، خاصة في المناطق العسكرية، والتي تشهد نزاعات مسلحة، مثل: دارفور، وجنوب كردفان، والنيل الأزرق.

رام الله - دنيا الوطن