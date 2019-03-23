اندلاع حريق بالقصر الجمهوري القديم بالخرطوم والدفاع المدني يُسيطر عليه





رام الله - دنيا الوطنسيطرت قوات الدفاع المدني في رئاسة الجمهورية السودانية، على حريق اندلع اليوم السبت، بمباني القصر الجمهوري القديم في الخرطوم، حسبما أكدت مصادر رسمية.وقال الأمين العام لرئاسة الجمهورية، محمد محمد صالح: "إن الحريق شب في عدد محدود من المكاتب في الطابق الثاني نتيجة ماس كهربائي".وأشار صالح إلى أن معظم مباني القصر القديم غير مستغلة حالياً، لانتقال إداراتها إلى المباني الجديدة للأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.واندلع الحريق في القصر الجمهوري القديم، الذي أصبح مبنى متحف السودان الوطني، حسبما كشفت مصادر (سكاي نيوز عربية).وأظهرت مقاطع فيديو، جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، تصاعد أعمدة الدخان على نطاق واسع فوق القصر، الذي تحول إلى متحف ومبنى إداري، علماً أن القصر الحالي ملاصق له.وفي أحد مقاطع الفيديو التي توثق الحريق، صاح السائق الذي يصور الحريق من سيارته بشعار "تسقط بس"، الذي يرفعه المحتجون ضد الرئيس عمر البشير.ويعيش السودان منذ عدة أشهر، على وقع احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.وعقب اندلاع الاحتجاجات، أعلن البشير في شباط/ فبراير الماضي حل الحكومة، وفرض حالة الطوارئ، لكن الإجراءات لم تؤد إلى كبح الاحتجاجات.