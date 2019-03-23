بدء فعاليات الارباك الليلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة



وادعت القناة 13 الاسرائيلية، ان اصوات انفجارات دوت على الحدود الشرقية لجنوب قطاع غزة، نتيجة القاء عبوات وقنابل يدوية نحو قوات الجيش.



وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر الشديد اثر المواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في اطار مسيرات العودة وكسر الحصار.









رام الله - دنيا الوطنبدأت الجماهير الفلسطينية، مساء اليوم السبت، فعاليات الارباك الليلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة.