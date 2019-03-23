حماس: نرحب بقرار ادانة مجلس حقوق الانسان للاحتلال على جرائمه بحق المتظاهرين

رام الله - دنيا الوطنرحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارًا يدين الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات العودة، وانتهاكات الاحتلال في القدس، ويطالب الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة وبتثبيت تبعية الجولان لسوريا واعتباره أرضًا محتلة.وقالت الحركة في تصريح صحفي: "إننا نعتبر هذا القرار، خطوة في الاتجاه الصحيح على طريق دعم الحق الفلسطيني وتجريم الاحتلال الإسرائيلي في المحافل الدولية"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).وطالبت الحركة، باتخاذ خطوات فعلية على الأرض لمحاسبة الكيان الإسرائيلي على جرائمه وانتهاكاته، وتدعم حقوق شعبنا وعدالة قضيته.