شؤون فلسطينية

الفصائل: ندعو الوسطاء لإلزام الاحتلال بالتفاهمات وعليه الا يختبر صبر المقاومة

الفصائل: ندعو الوسطاء لإلزام الاحتلال بالتفاهمات وعليه الا يختبر صبر المقاومة
رام الله - دنيا الوطن
دعت فصائل المقاومة الفلسطينية، الوسطاء للضغط على الاحتلال لإلزامه بالتفاهمات، محذرة الاحتلال من مواصلة الولوغ في دماء أبناء الشعب الفلسطيني، وأن عليه ألا يختبر صبر المقاومة.

وجددت الفصائل في بيان لها، تأكيدها على المشاركة الفاعلة من جماهير الشعب الفلسطيني في مليونية "الأرض والعودة" يوم السبت القادم (٣٠ - مارس) في ميادين العودة الخمسة.

وأضافت "أمام استمرار مماطلة الاحتلال في تنفيذ التفاهمات التي تخفف من معاناة أهلنا في غزة نؤكد أن على قيادة الاحتلال التقاط رسالة جماهير شعبنا الثائرة التي خرجت في جمعة الأمس".

في سياق منفصل، قالت فصائل المقاومة: "إن أرض الجولان أرض عربية إسلامية محتلة مثل فلسطين"، مشيرةً إلى أن ترامب بقرار يحاول أن يعطي شرعية للاحتلال على أرض فلسطين والأراضي العربية.

وأكدت الفصائل في بيان لها أن بيانات الشجب والاستنكار من قبل القادة والزعماء لا تكفي بل يجب استنهاض الأمة وتوحيد صفوفها لمواجهة المخططات الأمريكية في المنطقة التي تخدم مصالح الاحتلال.

ودعت أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس والداخل المحتل والشتات لإحياء ذكرى يوم الأرض الخالد تزامناً مع مسيرات العودة في غزة وجعل هذا اليوم يوم للاشتباك مع الاحتلال في كل مناطق التماس.

ونبهت إلى أن قرار ترامب يأتي في إطار ترتيب الخطوات الجيوسياسية الجديدة لتعزيز مكانة الاحتلال في المنطقة وفتح سباق مارثوني للتطبيع مع الكيان.

ومن ناحية أخرى، ثمنت الفصائل موقف رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد الذي وصّف فيها الكيان على حقيقته، وهذا الموقف يعبر عن نبض الأمة الحقيقي الذي يستوجب الاحتذاء به من كل المواقف الرسمية الاسلامية والعربية.

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