الشيخ: الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان يمهد لضم معظم الضفة ودولة بغزة











رام الله - دنيا الوطنأكد حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، أن الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، خطوة على طريق الاعتراف الامريكي بضم معظم الضفة الغربية لإسرائيل.وقال الشيخ في تغريدة له على موقع (تويتر): "إن هذه الخطوة كذلك تمهد لدولة في غزة تحت حكم حماس، واقل من حكم ذاتي في بعض مناطق الضفة".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن أول أمس الخميس، اعتراف الولايات المتحدة الامريكية، بسيادة اسرائيل على الجولان السوري.