البطنيجي: وصول مستشفى الشفاء جثة لشاب وعلى رقبته آثار حبل

خاص دنيا الوطنأفاد العقيد أيمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم السبت، بوصول جثة الشاب (س ، خ)، (20 عاما) من سكان حي الزيتون شرق مدينة غزة، الى مجمع الشفاء الطبي وعلى رقبته آثار حبل.وأشار البطنيجي في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إلى أن الشرطة توجهت الى المكان، وباشرت باجراءات التحقيق؛ للوقوف على أسباب الحادث.