العثور على جثة مواطن على مدخل قرية عناتا بالقدس والشرطة تحقق

رام الله - دنيا الوطنأفاد العقيد لؤي ارزيقات الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، مساء اليوم السبت، أنه تم العثور على جثة مواطن على مدخل قرية عناتا شمال شرق القدس.وأشار ارزيقات في تصريح له، إلى أن قوة من الشرطة توجهت الى مكان تواجد الجثة، وباشرت باجراءات التحقيق؛ للوقوف على الاسباب.