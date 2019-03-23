11 قتيلا بينهم نائب وزير في انفجار سيارة ملغومة بالصومال

رام الله - دنيا الوطنأكدت مصادر صومالية، اليوم السبت، مقتل 11 شخصاً، بينهم نائب وزير، في اعتداء تبناه تنظيم (الشباب) المتشدد واستهدف مقرات حكومية في العاصمة مقديشو.وانفجرت سيارة ملغومة انفجرت عند مبنى وزارة العمل في العاصمة مقديشو، وذكر الرائد في الشرطة الصومالية، محمد حسين، أن الهجوم كان تفجيرا انتحاريا بسيارة ملغومة ثم تبعه إطلاق نار وانفجار ثان، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وقال شاهد العيان، عبد الله محمد: "رأيت جثث أربعة أشخاص أحدهم بزي شرطي"، في حين قال عضو مجلس الشيوخ الصومالي، إلياس علي حسن: "إن نائب الوزير القتيل هو صخر إبراهيم عبد الله الذي قتل بمعزل عن الأربعة الآخرين".من ناحيتها، قالت حركة الشباب المتشددة، إن أحد مسلحيها صدم مبنى الوزارة بسيارة ملغومة حتى يتيح للآخرين أن يدخلوه.وكان المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب، عبد العزيز أبو مصعب، قد قال: "نحن داخل المبنى والقتال مستمر. سنذكر التفاصيل لاحقا".وشهدت مقديشو عددا من الهجمات المروعة في مارس الجاري، وسقط قتلى وجرحى في الانفجارات.