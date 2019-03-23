عربي

11 قتيلا بينهم نائب وزير في انفجار سيارة ملغومة بالصومال

11 قتيلا بينهم نائب وزير في انفجار سيارة ملغومة بالصومال
رام الله - دنيا الوطن
أكدت مصادر صومالية، اليوم السبت، مقتل 11 شخصاً، بينهم نائب وزير، في اعتداء تبناه تنظيم (الشباب) المتشدد واستهدف مقرات حكومية في العاصمة مقديشو.

وانفجرت سيارة ملغومة انفجرت عند مبنى وزارة العمل في العاصمة مقديشو، وذكر الرائد في الشرطة الصومالية، محمد حسين، أن الهجوم كان تفجيرا انتحاريا بسيارة ملغومة ثم تبعه إطلاق نار وانفجار ثان، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وقال شاهد العيان، عبد الله محمد: "رأيت جثث أربعة أشخاص أحدهم بزي شرطي"، في حين قال عضو مجلس الشيوخ الصومالي، إلياس علي حسن: "إن نائب الوزير القتيل هو صخر إبراهيم عبد الله الذي قتل بمعزل عن الأربعة الآخرين".

من ناحيتها، قالت حركة الشباب المتشددة، إن أحد مسلحيها صدم مبنى الوزارة بسيارة ملغومة حتى يتيح للآخرين أن يدخلوه.

وكان المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب، عبد العزيز أبو مصعب، قد قال: "نحن داخل المبنى والقتال مستمر. سنذكر التفاصيل لاحقا".

وشهدت مقديشو عددا من الهجمات المروعة في مارس الجاري، وسقط قتلى وجرحى في الانفجارات.

أخبار ذات صلة

بريطانيا ردا على ترمب: الجولان محتل من إسرائيل

بريطانيا ردا على ترمب: الجولان محتل من إسرائيل

حاكم دبي يشكر رئيس وزراء نيوزيلندا بطريقة مميزة

حاكم دبي يشكر رئيس وزراء نيوزيلندا بطريقة مميزة

الكويت تُرسل وفدًا أمنيًا إلى مصر للتحقيق بجريمة قتل

الكويت تُرسل وفدًا أمنيًا إلى مصر للتحقيق بجريمة قتل

الحوثيون يكشفون نوع الطائرة الأمريكية التي أسقطوها فوق صنعاء

الحوثيون يكشفون نوع الطائرة الأمريكية التي أسقطوها فوق صنعاء

مئات آلاف الجزائريين يُطالبون بوتفليقة بالتنحي

مئات آلاف الجزائريين يُطالبون بوتفليقة بالتنحي

جنبلاط ينعى كلبه: &#34;وداعًا يا أغلى صديق&#34;

جنبلاط ينعى كلبه: "وداعًا يا أغلى صديق"

هآرتس: سوريا كانت على بعد أشهر من الاتفاق مع إسرائيل والأسد طالب بـ&#34;وديعة رابين&#34;

هآرتس: سوريا كانت على بعد أشهر من الاتفاق مع إسرائيل والأسد طالب بـ"وديعة رابين"

الاسكوا&#34;: 51 مليون شخص في المنطقة العربية يفتقرون للخدمات المائية

الاسكوا": 51 مليون شخص في المنطقة العربية يفتقرون للخدمات المائية

التعليقات

الدنيا حكايات

مستوطنات سلفيت

مستوطنات سلفيت

شؤون فلسطينية

مبعدو كنيسة المهد يطالبون القيادة الفلسطينية بالعمل على إنهاء معاناتهم

مبعدو كنيسة المهد يطالبون القيادة الفلسطينية بالعمل على إنهاء معاناتهم

وفاة طفل بعد صدمه من قبل مركبة وسط مدينة غزة

وفاة طفل بعد صدمه من قبل مركبة وسط مدينة غزة

الجبهة الشعبية بالسجون تختتم مؤتمرها الرابع

الجبهة الشعبية بالسجون تختتم مؤتمرها الرابع

قوات الاحتلال تعتقل فتى من قرية جلبون شرق جنين

قوات الاحتلال تعتقل فتى من قرية جلبون شرق جنين

خلال الأسبوع الماضي.. 33 ألف مسافر تنقلوا بمعبر الكرامة وتوقيف 223 مطلوباً

خلال الأسبوع الماضي.. 33 ألف مسافر تنقلوا بمعبر الكرامة وتوقيف 223 مطلوباً

أصدقاء الكابتن عليان الزيتونية يُطالبون بعلاجه في الخارج بعد تعرضه لحادث مُروع

أصدقاء الكابتن عليان الزيتونية يُطالبون بعلاجه في الخارج بعد تعرضه لحادث مُروع

حماس تُرحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان قرارًا بإدانة إسرائيل

حماس تُرحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان قرارًا بإدانة إسرائيل

مركز حقوقي: 273 فلسطينيًا استشهدوا منذ بدء مسيرات العودة

مركز حقوقي: 273 فلسطينيًا استشهدوا منذ بدء مسيرات العودة

منوعات

أنغام بعد أزمة شيرين : &#34;كفاية كده&#34;

أنغام بعد أزمة شيرين : "كفاية كده"

سما المصري تسخر من غادة عبدالرازق: &#34;مالها قالبه علي مايكل جاكسون؟&#34;

سما المصري تسخر من غادة عبدالرازق: "مالها قالبه علي مايكل جاكسون؟"

زوج شيرين يكشف تفاصيل أزمتها الجديدة: &#34;أقسم بالله الفيديو مجتزأ&#34;

زوج شيرين يكشف تفاصيل أزمتها الجديدة: "أقسم بالله الفيديو مجتزأ"

عبير صبري والمحامي الفلسطيني.. قصة حب وزواج بدأت بمعاكسة في حفل خيري

عبير صبري والمحامي الفلسطيني.. قصة حب وزواج بدأت بمعاكسة في حفل خيري

في أول حفلاتها هناك.. أحلام تفاجئ جمهورها السعودي بهذه الهدايا

في أول حفلاتها هناك.. أحلام تفاجئ جمهورها السعودي بهذه الهدايا

تعرف على النسخة الكورية من خالد يوسف.. فيديوهات فاضحة مع 10 نساء

تعرف على النسخة الكورية من خالد يوسف.. فيديوهات فاضحة مع 10 نساء

جورج وسوف في مصر سراً من أجل الإعلامية التونسية عائشة

جورج وسوف في مصر سراً من أجل الإعلامية التونسية عائشة

هل تزوجت لطيفة من أحمد وفيق؟

هل تزوجت لطيفة من أحمد وفيق؟

شاهد: شيرين في أضعف حالاتها.. تبكي وتستغيث بالرئيس السيسي

شاهد: شيرين في أضعف حالاتها.. تبكي وتستغيث بالرئيس السيسي

بسبب مسلسل (أرطغرل).. زعيم عالمي يُفكر بالتحول للإسلام

بسبب مسلسل (أرطغرل).. زعيم عالمي يُفكر بالتحول للإسلام

عربي

11 قتيلا بينهم نائب وزير في انفجار سيارة ملغومة بالصومال

11 قتيلا بينهم نائب وزير في انفجار سيارة ملغومة بالصومال

بريطانيا ردا على ترمب: الجولان محتل من إسرائيل

بريطانيا ردا على ترمب: الجولان محتل من إسرائيل

حاكم دبي يشكر رئيس وزراء نيوزيلندا بطريقة مميزة

حاكم دبي يشكر رئيس وزراء نيوزيلندا بطريقة مميزة

الكويت تُرسل وفدًا أمنيًا إلى مصر للتحقيق بجريمة قتل

الكويت تُرسل وفدًا أمنيًا إلى مصر للتحقيق بجريمة قتل