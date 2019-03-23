ثلاثة إصابات باستهداف طائرة استطلاع لمجموعة من مطلقي البالونات شرقي البريج

بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: " هاجمت طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين، أطلقوا بالونات مفخخة من جنوب قطاع غزة نحو المستوطنات".





من جانبه، أفاد موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي، أن طائرة استطلاع قصفت للمرة الثانية، مجموع من مطلقي البالونات شرقي البريج وسط القطاع.

وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر اثر المواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي، في اطار فعاليات الارباك الليلي ومسيرات العودة وكسر الحصار.