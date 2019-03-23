الحمدلله لن يتولى منصبًا تنفيذيًا في مستشفى جامعة النجاح

رام الله - دنيا الوطننفى مستشفى جامعة النجاح الوطنية الأنباء التي تداولتها بعض وكالات الأنباء المحلية حول نية رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني السابقة الدكتور رامي الحمدلله تولي منصب رئيس المستشفى الوطني الجامعي التابع لجامعة النجاح الوطنية أو أي منصب تنفيذي في المستشفى .واستغربت إدارة المستشفى في بيان مقتضب، المعلومات الواردة في الخبر الذي يتم ترويجه بشأن أرباح المستشفى وأكدت إدارة المستشفى أن الرقم المذكور عار عن الصحة تماما، بحسب ما جاء على موقع (النجاح الاخباري).إدارة المستشفى أكدت أنها تحتفظ بحق مقاضاة وكالات الانباء التي قامت بترويج أخبار مغلوطة وغير صحيحة .وأكدت ادارة المستشفى أن مجلس أمناء مستشفى الجامعة كان قد قرر الاستغناء عن خدمات الدكتور سليم الحج يحيى من تاريخ الأول من ابريل 2019 وسيتم اختيار طبيب جديد لإدارة المستشفى خلال الأيام القادمة .يُعد المستشفى الجامعي مستشفى غير خاص وغير ربحي، وهو المستشفى التعليمي الوحيد في فلسطين الذي يوفّر التعليم والرعاية الصّحية ويوفّر مساحة للبحث والتدريب الطبّي .