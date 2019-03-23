الشرطة تُلقي القبض على شخص بحوزته 110 حبات مخدرة في قلقيلية

وأوضح بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وبناء على معلومات توافرت لدى شرطة مكافحة المخدرات في قلقيلية، حول وجود مواد مخدرة، بحوزة شخص متواجد في إحدى المنازل في بلدة النبي إلياس شرق مدينة قلقيلية، على الفور تحركت قوة من شرطة مكافحة المخدرات إلى المكان، وتم إلقاء القبض على الشخص المشتبه به، وبعد تفتيشه أصولاً، ضبط بحوزته 110 حبات من حبوب (الأكستازي) المخدرة، وكمية قليلة من مادة الخضراء اللون، يشتبه بأنها الحشيش المخدر، كما تم ضبط أدوات تُستعمل لتعاطي المخدرات.



وأكد البيان، بأنه تم تحويل الشخص المتهم مع المضبوطات التي ضبطت بحوزته، إلى جهة الاختصاص؛ لاستكمال واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، حسب الأصول.

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة، اليوم، القبض على شخص وبحوزته 110 حبات من حبوب (الأكستازي) المخدرة، وكمية قليلة من مادة الحشيش المخدر في مدينة قلقيلية.