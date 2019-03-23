شؤون فلسطينية

عودة الأجواء الباردة ومنخفض جوي مصحوب بأمطار في عموم فلسطين

عودة الأجواء الباردة ومنخفض جوي مصحوب بأمطار في عموم فلسطين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع طقس فلسطين، إن البلاد، وشرق البحر المتوسط، تتأثر غداً الأحد ويوم الاثنين، بحالة مركبة من عدم استقرار ومنخفض جوي جديد متوسط الفعالية، يشير لعودة الأجواء الباردة والشتوية والأمطار المتفرقة إلى ربوع البلاد على فترات.

وحسب الموقع، فإنه من المتوقع، أن تشمل الأمطار معظم المناطق الشمالية والوسطى من البلاد، مع تركيز واضح للمناطق الساحلية والقريبة منها، وكذلك جنوب الضفة ووسطها وقطاع غزة والساحل الأوسط.

وأضاف الموقع: "من المتوقع، أن تنخفض الحرارة غداً بشكل ملموس مع جو مائل للبرودة نهاراً، وتكون الفرصة سانحة لهطول الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد".

وأشار الموقع، إلى أنه من المتوقع أن يمتد هطول الأمطار التي قد يصحبها تساقط للبرد أحياناً يوم الاثنين مع انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة، وأجواء باردة إلى شديد البرودة في مختلف مناطق البلاد.

ولفت الموقع، إلى أنه من المتوقع، أن يعود الاستقرار تدريجياً إلى البلاد يوم الثلاثاء، وترتفع الحرارة بشكل طفيف مع جو بارد نسبياً.

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