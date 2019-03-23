قوات الاحتلال تعتقل فتى من قرية جلبون شرق جنين

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، فتى من قرية جلبون شرق جنين.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الفتى محمد رضوان أبو الرب، أثناء تواجده بالقرب من الجدار العنصري، وجرى اقتياده إلى جهة مجهولة.