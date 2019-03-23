أصدقاء الكابتن عليان الزيتونية يُطالبون بعلاجه في الخارج بعد تعرضه لحادث مُروع

تعرض المواطن عليان الزيتونية من غزة لحادث سير مُروع تسبب له بكسر في عظم الساق تحت الركبة، وكسر في قاع الجمجمة، وكذلك كسر في عظم العين، ونزيف دماغي.





ويمكث عليان - وهو مدرب كرة قدم - في العناية المركزة بمجمع الشفاء الطبي بغزة، على جهازالتنفس الصناعي، وأطلق أصدقائه هاشتاج #عليان_لازم_يتعالج_بالخارج، مُطالبين بتدخل الجهات المسئولة لنقله خارج غزة، وحصوله على رعاية طبية تتناسب مع حالته الخطيرة.





























رام الله - دنيا الوطن