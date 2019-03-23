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بريطانيا ردا على ترمب: الجولان محتل من إسرائيل

بريطانيا ردا على ترمب: الجولان محتل من إسرائيل
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت بريطانيا الجمعة أنها لا تنوي تغيير موقفها من هضبة الجولان بعد تحرك الرئيس الأميركي دونالد ترمب للاعتراف بسيادة إسرائيل على المنطقة التي انتزعتها من سوريا في حرب عام 1967.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان "المملكة المتحدة تعتبر هضبة الجولان أرضا تحتلها إسرائيل. ضم الأرض بالقوة محظور وفقا للقانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف البيان "نحن لم نعترف بضم إسرائيل (للجولان) في عام 1981 ولا ننوي تغيير موقفنا".

وأتى الموقف البريطاني ليتماشى مع الموقف الذي عبرت عنه عدة دول الجمعة من ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي، ومجلس التعاون الخليجي، ومصر والأردن، وغيرها من الدول التي شجبت بقوة إعلان ترمب، مذكرة بالقرارات الدولية التي تدين احتلال الجولان.

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