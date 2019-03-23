حماس تُرحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان قرارًا بإدانة إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، باعتماد مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة قرارًا بإدانة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار عن قطاع غزة، وانتهاكات الاحتلال في القدس.
رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، باعتماد مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة قرارًا بإدانة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار عن قطاع غزة، وانتهاكات الاحتلال في القدس.
كما رحبت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بمطالبة الاحتلال الإسرائيلي، بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبتثبيت تبعية الجولان المحتل لسوريا، واعتباره أرضًا محتلة، واعتبرتها خطوة في الاتجاه الصحيح على طريق دعم الحق الفلسطيني، وتجريم الاحتلال الإسرائيلي في المحافل الدولية.
وقالت حماس: "هذا يتطلب اتخاذ خطوات فعلية وعملية على الأرض؛ لمحاسبة الكيان الإسرائيلي على جرائمه وانتهاكاته، ومزيداً من الدعم لحقوق شعبنا وعدالة قضيته".
وقالت حماس: "هذا يتطلب اتخاذ خطوات فعلية وعملية على الأرض؛ لمحاسبة الكيان الإسرائيلي على جرائمه وانتهاكاته، ومزيداً من الدعم لحقوق شعبنا وعدالة قضيته".
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