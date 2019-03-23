شؤون فلسطينية

"منتهى الرمحي" في ورطة بسبب تغريدتها حول والدة الشهيد عُمر أبو ليلى

"منتهى الرمحي" في ورطة بسبب تغريدتها حول والدة الشهيد عُمر أبو ليلى
منتهى الرمحي
خاص دنيا الوطن
أثارت الإعلامية الفلسطينية، منتهى الرمحي، جدلاً واسعاً بتغريدة عبر (تويتر) بعد إعلان استشهاد مُنفذ عملية سلفيت (أريئيل) عُمر أبو ليلى، وظهور والدته في الإعلام، وهي تتحدث عن سعادتها وراحتها بخبر استشهاده.

وغردت منتهى: "لا أضحي بابني من أجل كل قضايا العالم، ولا حتى قضية فلسطين، ولو دخلت قلب أم عمر أبو ليلى لوجدتها تتمنى حضن ابنها، حتى ولو في خيمة في القطب الجنوبي؛ لكنها لا تظهر وجعها ولا حول لها ولا قوة. أنت لا تملك (Knowledge) ولا فكرة عليك من معنى الـ (life)".

ولم تتخيل منتهى، أن هذه التغريدة ستفتح عليها النار، ما بين مُغردين يؤمنون أن الوطن يجب أن يُبذل في سبيله كل نفيس، وما بين آخرين تفهموا مشاعرها كأم، وما تقصده.

ودخلت منتهى في سجال مع الإعلامي الأردني، ومدير قناة الجزيرة الرياضية، ياسر أبو هلالة، والذي رد على تغريدتها قبل أن تحذفها قائلاً: " ليس مطلوباً أن تُضحي بشيء، فقط حد أدنى من احترام أمهات الشهداء، الذين قضوا في أعدل قضية في أقدم صراع على وجه الأرض، هذه اللغة لا تستخدم مع أمهات الإماراتيين والسعوديين، الذين قتل أبناؤهم في اليمن؟ #عمر_أبو_ليلى راشد اختار طريقه دون إملاء من أمه، ولا غيرها، إن لم نفتخر به لا ندينه".

  


ما استفز مُنتهى لترد عليه بقسوة: "يا سيدي أنا أرد على شخص طعن بأمومتي وقارن بيني وبين أم الشهيد، لم أقلل من قدر الشهيد ولا من احترامي لتضحيات أمه، عبرت بصفتي أم عن وجع أم فقدت ابنها، ولا علاقة للسعودية والإمارات أو قطر بذلك، هل تنكرون عليها وجعها حتى ولو لم تظهره، وظهرت صلبة أمام الإعلام؟ للأسف انضميت لجوقة المزايدين".

  


وأضافت في ردها لأبو هلالة: "وأرجو أن تقرأ شتيمته لي قبل ردي عليه، ثم فشرت وخسئت يا ياسر (أنت) ألف مرة أن أكون أدين الشهيد، حكيت عن مشاعر أمه ووجعها وشوقها لحضنه، وهذا شي أنت ما بتعرفه لذلك خليك بحالك، ثم أنا دعيت ربي أن يطيل عمر الأبناء، حتى تسعد الأمهات، فجاءني الرد الذي أزعجني، ورديت عليه بالرد الذي قرأته أنت "كما استحليت" وبدأت تزاود على ضهري.. ما فشرت".

  


ودافعت الإعلامية اللبنانية، إيمان إبراهيم عن تغريدة ورأي منتهى، وكتبت: "بعيداً عن المثاليات، ما قالته منتهى الرمحي تقوله كل الأمهات، الأمهات اللواتي يرسلن أولادهن ليستشهدوا فداء للوطن استثناء، ومنتهى والأمهات اللواتي يعتبرن أن ابني أغلى من الوطن هن القاعدة".

  


واضطرت منتهى لحذف التغريدة، ثم الخروج بفيديو لتوضيح اللبس، وقالت خلاله: "حذفت تغريدتي ليس لأنني تراجعت، لكن لأنها أصبحت سوقاً للمزايدات الوطنية".

وأكدت أنها مازلت مقتنعة بأنه لا يوجد أم على وجه الأرض يُمكن أن تضحي بابنها.

وقالت: "قدر الأم الفلسطينية، أن يكون هناك احتلال إسرائيلي غاشم، جاثم على قلوب الأمهات، يقطع عليها حلمها وأملها بأن ترى ابنها طبيباً أو مهندساً أو محامياً أو مستشاراً، أو أن تفرح به، هي تقبل بقضاء الله وقدره، وتحسبه عند الله شهيداً، الله يربط على قلب أم الشهيد عمر أبو ليلى، لكن هل كان هذا خيار الأم؟ لا أعتقد أنه كان خيارها، بل هو قدرها أن تكون جزءاً من المقاومة، وهي تقاوم بهذه الطريقة".

  
 



يُذكر، أن منتهى إعلامية أردنية من أصل فلسطيني تحديداً من مدينة اللد، عملت في قناة الجزيرة الفضائية لمدة 6 سنوات ثم العربية، ولديها 3 بنات.

  





أخبار ذات صلة

الجبهة الشعبية بالسجون تختتم مؤتمرها الرابع

الجبهة الشعبية بالسجون تختتم مؤتمرها الرابع

عودة الأجواء الباردة ومنخفض جوي مصحوب بأمطار في عموم فلسطين

عودة الأجواء الباردة ومنخفض جوي مصحوب بأمطار في عموم فلسطين

قوات الاحتلال تعتقل فتى من قرية جلبون شرق جنين

قوات الاحتلال تعتقل فتى من قرية جلبون شرق جنين

خلال الأسبوع الماضي.. 33 ألف مسافر تنقلوا بمعبر الكرامة وتوقيف 223 مطلوباً

خلال الأسبوع الماضي.. 33 ألف مسافر تنقلوا بمعبر الكرامة وتوقيف 223 مطلوباً

أصدقاء الكابتن عليان الزيتونية يُطالبون بعلاجه في الخارج بعد تعرضه لحادث مُروع

أصدقاء الكابتن عليان الزيتونية يُطالبون بعلاجه في الخارج بعد تعرضه لحادث مُروع

حماس تُرحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان قرارًا بإدانة إسرائيل

حماس تُرحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان قرارًا بإدانة إسرائيل

مركز حقوقي: 273 فلسطينيًا استشهدوا منذ بدء مسيرات العودة

مركز حقوقي: 273 فلسطينيًا استشهدوا منذ بدء مسيرات العودة

&#34;القوى الوطنية&#34; تدعو لأوسع مشاركة في فعاليات يوم الأرض وإحياء يوم الأسير

"القوى الوطنية" تدعو لأوسع مشاركة في فعاليات يوم الأرض وإحياء يوم الأسير

التعليقات

الدنيا حكايات

مستوطنات سلفيت

مستوطنات سلفيت

شؤون فلسطينية

الجبهة الشعبية بالسجون تختتم مؤتمرها الرابع

الجبهة الشعبية بالسجون تختتم مؤتمرها الرابع

قوات الاحتلال تعتقل فتى من قرية جلبون شرق جنين

قوات الاحتلال تعتقل فتى من قرية جلبون شرق جنين

خلال الأسبوع الماضي.. 33 ألف مسافر تنقلوا بمعبر الكرامة وتوقيف 223 مطلوباً

خلال الأسبوع الماضي.. 33 ألف مسافر تنقلوا بمعبر الكرامة وتوقيف 223 مطلوباً

أصدقاء الكابتن عليان الزيتونية يُطالبون بعلاجه في الخارج بعد تعرضه لحادث مُروع

أصدقاء الكابتن عليان الزيتونية يُطالبون بعلاجه في الخارج بعد تعرضه لحادث مُروع

حماس تُرحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان قرارًا بإدانة إسرائيل

حماس تُرحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان قرارًا بإدانة إسرائيل

مركز حقوقي: 273 فلسطينيًا استشهدوا منذ بدء مسيرات العودة

مركز حقوقي: 273 فلسطينيًا استشهدوا منذ بدء مسيرات العودة

&#34;القوى الوطنية&#34; تدعو لأوسع مشاركة في فعاليات يوم الأرض وإحياء يوم الأسير

"القوى الوطنية" تدعو لأوسع مشاركة في فعاليات يوم الأرض وإحياء يوم الأسير

تشييع جثماني الشهيدين حرارة وشتات في غزة

تشييع جثماني الشهيدين حرارة وشتات في غزة

منوعات

أنغام بعد أزمة شيرين : &#34;كفاية كده&#34;

أنغام بعد أزمة شيرين : "كفاية كده"

سما المصري تسخر من غادة عبدالرازق: &#34;مالها قالبه علي مايكل جاكسون؟&#34;

سما المصري تسخر من غادة عبدالرازق: "مالها قالبه علي مايكل جاكسون؟"

زوج شيرين يكشف تفاصيل أزمتها الجديدة: &#34;أقسم بالله الفيديو مجتزأ&#34;

زوج شيرين يكشف تفاصيل أزمتها الجديدة: "أقسم بالله الفيديو مجتزأ"

عبير صبري والمحامي الفلسطيني.. قصة حب وزواج بدأت بمعاكسة في حفل خيري

عبير صبري والمحامي الفلسطيني.. قصة حب وزواج بدأت بمعاكسة في حفل خيري

في أول حفلاتها هناك.. أحلام تفاجئ جمهورها السعودي بهذه الهدايا

في أول حفلاتها هناك.. أحلام تفاجئ جمهورها السعودي بهذه الهدايا

تعرف على النسخة الكورية من خالد يوسف.. فيديوهات فاضحة مع 10 نساء

تعرف على النسخة الكورية من خالد يوسف.. فيديوهات فاضحة مع 10 نساء

جورج وسوف في مصر سراً من أجل الإعلامية التونسية عائشة

جورج وسوف في مصر سراً من أجل الإعلامية التونسية عائشة

هل تزوجت لطيفة من أحمد وفيق؟

هل تزوجت لطيفة من أحمد وفيق؟

شاهد: شيرين في أضعف حالاتها.. تبكي وتستغيث بالرئيس السيسي

شاهد: شيرين في أضعف حالاتها.. تبكي وتستغيث بالرئيس السيسي

رغدة: من المعيب أن يتم تكريمي مع ممثلة &#34;بنت مبارح&#34;

رغدة: من المعيب أن يتم تكريمي مع ممثلة "بنت مبارح"

عربي

بريطانيا ردا على ترمب: الجولان محتل من إسرائيل

بريطانيا ردا على ترمب: الجولان محتل من إسرائيل

حاكم دبي يشكر رئيس وزراء نيوزيلندا بطريقة مميزة

حاكم دبي يشكر رئيس وزراء نيوزيلندا بطريقة مميزة

الكويت تُرسل وفدًا أمنيًا إلى مصر للتحقيق بجريمة قتل

الكويت تُرسل وفدًا أمنيًا إلى مصر للتحقيق بجريمة قتل

الحوثيون يكشفون نوع الطائرة الأمريكية التي أسقطوها فوق صنعاء

الحوثيون يكشفون نوع الطائرة الأمريكية التي أسقطوها فوق صنعاء