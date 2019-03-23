"القوى الوطنية" تدعو لأوسع مشاركة في فعاليات يوم الأرض وإحياء يوم الأسير

رام الله - دنيا الوطندعت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، لأوسع مشاركة في فعاليات يوم الأرض الخالد، بكل ما في هذا اليوم من شموخ وعظمة وتحدٍ، وإشعال كافة نقاط الاحتكاك والتماس.ودعت في بيان لها وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، اليوم السبت، للمشاركة الواسعة في مسيرة جبل الريسان والمغير وبلعين ونعلين الجمعة المقبل، وكذلك في الفعالية التي تنظمها جبهة التحرير العربية في الخان الأحمر على شرف يوم الأرض في منطقة الخان الأحمر المهدد بالترحيل القسري، وبمناسبة ذكرى انطلاقتها المجيدة.كما دعت القوى، للمشاركة الواسعة في التحضيرات الجارية لإحياء يوم الأسير هذا العام، بكل ما تحتله قضية الأسرى لدى أبناء شعبنا، ورداً على عمليات القمع اليومي التي يتعرض لها الأسرى من أجهزة مسرطنة، وعقوبات تطال معظم الأسرى في سجون الاحتلال، حيث من المقرر أن ينظم مؤتمر شعبي مطلع نيسان/ أبريل المقبل في سياق التحضيرات الجارية، ضمن برنامج وطني واسع.ورحبت القوى بقرار مجلس حقوق الإنسان، بإدانة دولة الاحتلال على جرائمها بحق شعبنا، ودعت لتشكيل لجان تحقيق دولية لإنفاذ القانون الدولي، ومحاكمة دولة الاحتلال على إرهابها بحق شعبنا، وتوفير الحماية الدولية الفورية لشعبنا تحت الاحتلال.وشددت على ضرورة تفعيل المقاطعة المحلية لكل منتجات الاحتلال، ومنع دخولها للأسواق المحلية، وتنظيف بيوتنا منها، والعمل على وضع قرار المجلسين الوطني والمركزي، موضع التطبيق فوراً.