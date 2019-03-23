دولي

أولمرت: إيران ترغب ببقاء نتنياهو رئيساً للحكومة الإسرائيلية

أولمرت: إيران ترغب ببقاء نتنياهو رئيساً للحكومة الإسرائيلية
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود اولمرت
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، إيهود أولمرت، أن إيران معنية بفوز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالانتخابات الإسرائيلية، التي ستجري في التاسع من نيسان/ أبريل المقبل. 

واتهم أولمرت في "منتدى السبت الثقافي" في مدينة باقة الغربية العربية شمال إسرائيل، نتنياهو بـ "تسريب أمر قرصنة الهاتف النقّال التابع لبيني غانتس"، أبرز خصوم نتنياهو السياسيين. 

وقال: "سبق لنتنياهو أيضاً، أن سرّب جزءاً من طريقة عمل رئيس الحكومة، أثناء عملية الجرف الصامد"، كما نقل موقع (i24news).

ورأى أولمرت أن "نتنياهو كان فاشلاً وبقي كذلك، وأن بيني غانتس مُناسب أكثر منه لمنصب رئيس الحكومة"، مضيفاً "نتنياهو ضعيف في الأمن". 

وكشف أنه تحدث في الآونة الأخيرة، مع زعماء عرب قائلاً، "لا يوجد أمر تريده إيران، أكثر من بقاء نتنياهو في رئاسة الحكومة". 

وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، سياسة الحكومة الإسرائيلية في غزة، واصفاً إياها بـ "غير صحيحة وغير ناجعة، ولأول مرة في عهد نتنياهو، هناك تواجد إيراني على حدود إسرائيل". 

وتابع "الحكومة الإسرائيلية مشغولة كل الوقت، في تحريض فئات الشعب على بعضها البعض". 

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