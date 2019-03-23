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حاكم دبي يشكر رئيس وزراء نيوزيلندا بطريقة مميزة

حاكم دبي يشكر رئيس وزراء نيوزيلندا بطريقة مميزة
حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
رام الله - دنيا الوطن
 شكر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الجمعة 22 آذار/مارس 2019، رئيسة الوزراء النيوزلندية جاسيندا أرديرن، واصفاً تعاملها مع الحادث بـ "الصادق".

وقال محمد بن راشد على حسابه بموقع تويتر: "شَيعت نيوزيلندا اليوم شهداء المسجدين.. وتعاملت حكومتها مع الأزمة بكل حكمة".

وأضاف: "كسبت رئيسة وزرائها احترام المليار ونصف المليار مسلم بتعاملها العاطفي الصادق مع الحادث الإرهابي الذي استهدف مشاعر جميع المسلمين.. شكراً جاسيندا أرديرن". 

وظهرت صورة أرديرن على برج خليفة، وهي تحتضن أهالي ضحايا مجزرة المسجدين، وكُتب على الصورة كلمة سلام. وحظيت أرديرن ونيوزيلندا بإشادة على نطاق واسع، لما أبدتهما من تعاطف ووحدة والرد على الهجمات. 

وحسب تعدادٍ لسكان نيوزيلندا في 2013، يُمثِّل المسلمون ما يزيد قليلاً على 1% من السكان البالغ عددهم 4.8 مليون نسمة. 




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