شؤون فلسطينية

ثوري فتح يُوصي باستبدال وزيري الخارجية والمالية بحكومة اشيتة

ثوري فتح يُوصي باستبدال وزيري الخارجية والمالية بحكومة اشيتة
جانب من اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح
خاص دنيا الوطن
أكدت مصادر فتحاوية، أن المجلس الثوري لحركة (فتح) قدم توصية لقيادة الحركة، ولرئيس الوزراء المُكلف محمد اشتية، بألا تشمل الحكومة المقبلة، وزراءً من حكومة تسيير الأعمال الحالية.

وقالت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عنها، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن المجلس الثوري للحركة، أوصى الدكتور اشتية بضرورة عدم وجود وزراء من الحكومة الحالية، بهدف تجديد الدماء في المناصب الوزارية.

وأضافت المصادر، أن التوصية شملت بشكل خاص وزيري المالية شكري بشارة، والخارجية رياض المالكي، مشدةً على أن التوصية ليس ضد أشخاص بعينهم، بقدر ما هي محاولة لتجديد الشخصيات، وإسناد المهام لشخصيات جديدة.

وتابعت المصادر: "الوزراء نجحوا في بعض مهامهم وأخفقوا في البعض الآخر، ولكن في النهاية الحكومة المقبلة، يجب أن تكون حكومة جديدة بمعنى ألا يكون بها وزارات ثابتة خارج الُمساءلة والمحاسبة".

وأشارت المصادر، إلى أن ذلك التوجه لدى المجلس الثوري وقيادات وكوادر الحركة يأتي من مبدأ تغيير الوجوه، وخاصة أن كل وزير، سيعمل وفق رؤية الرئيس محمود عباس الخارجية، متابعةً: "الأمر غير مقتصر على المالكي وبشارة، وهناك الكثير من الكفاءات يمكنها تولي الوزارتين، وفتح تسعى للتجديد والمساءلة، ومرحلة جديدة عنوانها حكومة فصائلية قادرة على الإقلاع ببرنامج الرئيس السياسي".

وأكملت المصادر: "فتح تبحث عن وجوه جديدة لرفع مستوى الخدمات المقدمة، ولحل بعض الأزمات التي لم تعالجها حكومة تسيير الأعمال الحالية، والمطلوب من الحكومة المقبلة فكفكة الأزمات ومواجهتها، لذلك نحن نحتاج لوزراء جنود ومناضلين لتعدي المرحلة الأخيرة".

وبينت المصادر، أن التوصيات قدمت من خلال عدد من أعضاء المجلس الثوري، للدكتور محمد اشتية، وتحدث المجلس معه عن شمولية التغيير في الحكومة المقبلة، فيما لم تبين المصادر طبيعة رد الدكتور اشتية على التوصيات. 

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