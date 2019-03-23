شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تُطلق قنابل الغاز تجاه رعاة الأغنام شمال القطاع

قوات الاحتلال تُطلق قنابل الغاز تجاه رعاة الأغنام شمال القطاع
حدود بين غزة وإسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم السبت، قنابل الغاز تجاه رعاة الأغنام شرق جباليا وبيت حانون، شمال قطاع غزة، حسب ما نقلت وكالة (الرأي) الحكومية بغزة.

وكان مواطنان استشهدا، وأصيب العشرات، أمس الجمعة، بعد قمع قوات الاحتلال لمسيرات العودة وكسر الحصار، التي شهدتها الحدود بين القطاع وإسرائيل.

أخبار ذات صلة

&#34;القوى الوطنية&#34; تدعو لأوسع مشاركة في فعاليات يوم الأرض وإحياء يوم الأسير

"القوى الوطنية" تدعو لأوسع مشاركة في فعاليات يوم الأرض وإحياء يوم الأسير

تشييع جثماني الشهيدين حرارة وشتات في غزة

تشييع جثماني الشهيدين حرارة وشتات في غزة

ثوري فتح يُوصي باستبدال وزيري الخارجية والمالية بحكومة اشيتة

ثوري فتح يُوصي باستبدال وزيري الخارجية والمالية بحكومة اشيتة

إصابة شخصين خلال شجار تخلله إطلاق نار شرق نابلس

إصابة شخصين خلال شجار تخلله إطلاق نار شرق نابلس

عشراوي: من يقمع لا يملك أي شرعية ونحن بحاجة لحكومة تحفظ حقوق شعبنا

عشراوي: من يقمع لا يملك أي شرعية ونحن بحاجة لحكومة تحفظ حقوق شعبنا

الأمم المتحدة تُطالب إسرائيل بوقف الاستيطان فوراً وبشكل كامل

الأمم المتحدة تُطالب إسرائيل بوقف الاستيطان فوراً وبشكل كامل

الخارجية الفلسطينية: الجولان المحتل سوري عربي وضمه لإسرائيل باطل وغير شرعي

الخارجية الفلسطينية: الجولان المحتل سوري عربي وضمه لإسرائيل باطل وغير شرعي

فيديو: جماهير غزة تُشيّع جثمان الشهيد جهاد منير حرارة

فيديو: جماهير غزة تُشيّع جثمان الشهيد جهاد منير حرارة

التعليقات

الدنيا حكايات

مستوطنات سلفيت

مستوطنات سلفيت

شؤون فلسطينية

&#34;القوى الوطنية&#34; تدعو لأوسع مشاركة في فعاليات يوم الأرض وإحياء يوم الأسير

"القوى الوطنية" تدعو لأوسع مشاركة في فعاليات يوم الأرض وإحياء يوم الأسير

تشييع جثماني الشهيدين حرارة وشتات في غزة

تشييع جثماني الشهيدين حرارة وشتات في غزة

قوات الاحتلال تُطلق قنابل الغاز تجاه رعاة الأغنام شمال القطاع

قوات الاحتلال تُطلق قنابل الغاز تجاه رعاة الأغنام شمال القطاع

إصابة شخصين خلال شجار تخلله إطلاق نار شرق نابلس

إصابة شخصين خلال شجار تخلله إطلاق نار شرق نابلس

الخارجية الفلسطينية: الجولان المحتل سوري عربي وضمه لإسرائيل باطل وغير شرعي

الخارجية الفلسطينية: الجولان المحتل سوري عربي وضمه لإسرائيل باطل وغير شرعي

حكومة اسرائيل تخرج مخططاتها الاستيطانية من الادراج بزعم الرد على عملية سلفيت

حكومة اسرائيل تخرج مخططاتها الاستيطانية من الادراج بزعم الرد على عملية سلفيت

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من قرية المغير بمحافظة رام الله

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من قرية المغير بمحافظة رام الله

مستوطنون يهاجمون منازل ومركبات المواطنين شرق الخليل

مستوطنون يهاجمون منازل ومركبات المواطنين شرق الخليل

منوعات

أنغام بعد أزمة شيرين : &#34;كفاية كده&#34;

أنغام بعد أزمة شيرين : "كفاية كده"

سما المصري تسخر من غادة عبدالرازق: &#34;مالها قالبه علي مايكل جاكسون؟&#34;

سما المصري تسخر من غادة عبدالرازق: "مالها قالبه علي مايكل جاكسون؟"

زوج شيرين يكشف تفاصيل أزمتها الجديدة: &#34;أقسم بالله الفيديو مجتزأ&#34;

زوج شيرين يكشف تفاصيل أزمتها الجديدة: "أقسم بالله الفيديو مجتزأ"

عبير صبري والمحامي الفلسطيني.. قصة حب وزواج بدأت بمعاكسة في حفل خيري

عبير صبري والمحامي الفلسطيني.. قصة حب وزواج بدأت بمعاكسة في حفل خيري

في أول حفلاتها هناك.. أحلام تفاجئ جمهورها السعودي بهذه الهدايا

في أول حفلاتها هناك.. أحلام تفاجئ جمهورها السعودي بهذه الهدايا

تعرف على النسخة الكورية من خالد يوسف.. فيديوهات فاضحة مع 10 نساء

تعرف على النسخة الكورية من خالد يوسف.. فيديوهات فاضحة مع 10 نساء

جورج وسوف في مصر سراً من أجل الإعلامية التونسية عائشة

جورج وسوف في مصر سراً من أجل الإعلامية التونسية عائشة

هل تزوجت لطيفة من أحمد وفيق؟

هل تزوجت لطيفة من أحمد وفيق؟

شاهد: شيرين في أضعف حالاتها.. تبكي وتستغيث بالرئيس السيسي

شاهد: شيرين في أضعف حالاتها.. تبكي وتستغيث بالرئيس السيسي

رغدة: من المعيب أن يتم تكريمي مع ممثلة &#34;بنت مبارح&#34;

رغدة: من المعيب أن يتم تكريمي مع ممثلة "بنت مبارح"

عربي

حاكم دبي يشكر رئيس وزراء نيوزيلندا بطريقة مميزة

حاكم دبي يشكر رئيس وزراء نيوزيلندا بطريقة مميزة

الكويت تُرسل وفدًا أمنيًا إلى مصر للتحقيق بجريمة قتل

الكويت تُرسل وفدًا أمنيًا إلى مصر للتحقيق بجريمة قتل

الحوثيون يكشفون نوع الطائرة الأمريكية التي أسقطوها فوق صنعاء

الحوثيون يكشفون نوع الطائرة الأمريكية التي أسقطوها فوق صنعاء

مئات آلاف الجزائريين يُطالبون بوتفليقة بالتنحي

مئات آلاف الجزائريين يُطالبون بوتفليقة بالتنحي