قوات الاحتلال تُطلق قنابل الغاز تجاه رعاة الأغنام شمال القطاع

رام الله - دنيا الوطنأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم السبت، قنابل الغاز تجاه رعاة الأغنام شرق جباليا وبيت حانون، شمال قطاع غزة، حسب ما نقلت وكالة (الرأي) الحكومية بغزة.وكان مواطنان استشهدا، وأصيب العشرات، أمس الجمعة، بعد قمع قوات الاحتلال لمسيرات العودة وكسر الحصار، التي شهدتها الحدود بين القطاع وإسرائيل.