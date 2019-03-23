إصابة شخصين خلال شجار تخلله إطلاق نار شرق نابلس

رام الله - دنيا الوطنأصيب شخصان، اليوم السبت، خلال شجار، تخلله إطلاق نار في عراق التايه شرق نابلس، بحسب ما أفاد المتحدث باسم الشرطة العقيد، لؤي إرزيقات.وأشار إرزيقات، إلى أن الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على المشتبه به بإطلاق النار، وضبطت السلاح المستخدم، وباشرت التحقيق.