فيديو: جماهير غزة تُشيّع جثمان الشهيد جهاد منير حرارة















رام الله - دنيا الوطنشيع آلاف المواطنين في مدينة غزة، جثمان الشهيد جهاد منير حرارة، اليوم السبت، الذي استشهد متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال، خلال مشاركته بمسيرة العودة، أمس الجمعة، شرق مدينة غزة.فقد استشهد مواطنان، وأصيب 62 آخرون بالرصاص الحي والاختناق، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المتظاهرين السلميين المشاركين بمسيرات العودة وكسر الحصار في الجمعة 51 "المسيرات خيارنا"، شرقي محافظات قطاع غزة الخمس.وأفادت الصحة في غزة، باستشهاد جهاد منير حرارة، (24 عاماً) شرقي غزة، ونضال عبد الكريم أحمد شتات (29 عاماً) شرقي البريج، وإصابة 62 مواطناً برصاص قوات الاحتلال، ورصد ثلاثة انتهاكات بحق الطواقم الطبية، وسيارات الإسعاف، أصيب خلالها عدد من المسعفين بإصابات مختلفة.وقالت سرايا القدس في بيانها العسكري: إن الشهيد المجاهد جهاد منير حرارة (23 عاماً)، من سكان حي الشجاعية، استشهد مساء الجمعة 15 رجب 1440هـ الموافق 22 آذار/ مارس 2019م، أثناء مشاركته في فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار؛ جنباً إلى جنب مع أبناء شعبه، الذين يدافعون عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم.وأكدت سرايا القدس على أن دماء الشهداء لن تذهب هدراً، معاهدةً الله تبارك وتعالى، ثم شعبنا وأمتنا بالحفاظ على مسيرة الجهاد والشهادة، والمضي قدماً في نهج المقاومة، حتى تحرير كامل فلسطين الحبيبة.