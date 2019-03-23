شؤون فلسطينية

فيديو: جماهير غزة تُشيّع جثمان الشهيد جهاد منير حرارة

فيديو: جماهير غزة تُشيّع جثمان الشهيد جهاد منير حرارة
الشهيد جهاد منير حرارة
رام الله - دنيا الوطن
شيع آلاف المواطنين في مدينة غزة، جثمان الشهيد جهاد منير حرارة، اليوم السبت، الذي استشهد متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال، خلال مشاركته بمسيرة العودة، أمس الجمعة، شرق مدينة غزة. 

فقد استشهد مواطنان، وأصيب 62 آخرون بالرصاص الحي والاختناق، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المتظاهرين السلميين المشاركين بمسيرات العودة وكسر الحصار في الجمعة 51 "المسيرات خيارنا"، شرقي محافظات قطاع غزة الخمس.

وأفادت الصحة في غزة، باستشهاد جهاد منير حرارة، (24 عاماً) شرقي غزة، ونضال عبد الكريم أحمد شتات (29 عاماً) شرقي البريج، وإصابة 62 مواطناً برصاص قوات الاحتلال، ورصد ثلاثة انتهاكات بحق الطواقم الطبية، وسيارات الإسعاف، أصيب خلالها عدد من المسعفين بإصابات مختلفة.

وقالت سرايا القدس في بيانها العسكري: إن الشهيد المجاهد جهاد منير حرارة (23 عاماً)، من سكان حي الشجاعية، استشهد مساء الجمعة 15 رجب 1440هـ الموافق 22 آذار/ مارس 2019م، أثناء مشاركته في فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار؛ جنباً إلى جنب مع أبناء شعبه، الذين يدافعون عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأكدت سرايا القدس على أن دماء الشهداء لن تذهب هدراً، معاهدةً الله تبارك وتعالى، ثم شعبنا وأمتنا بالحفاظ على مسيرة الجهاد والشهادة، والمضي قدماً في نهج المقاومة، حتى تحرير كامل فلسطين الحبيبة.

 





أخبار ذات صلة

الأمم المتحدة تُطالب إسرائيل بوقف الاستيطان فوراً وبشكل كامل

الأمم المتحدة تُطالب إسرائيل بوقف الاستيطان فوراً وبشكل كامل

الخارجية الفلسطينية: الجولان المحتل سوري عربي وضمه لإسرائيل باطل وغير شرعي

الخارجية الفلسطينية: الجولان المحتل سوري عربي وضمه لإسرائيل باطل وغير شرعي

أعلنوا التصعيد..وحدات الإرباك: سَنَجعل حياة مستوطني الغلاف وجنود الاحتلال جحيماً لا يُطاق

أعلنوا التصعيد..وحدات الإرباك: سَنَجعل حياة مستوطني الغلاف وجنود الاحتلال جحيماً لا يُطاق

حكومة اسرائيل تخرج مخططاتها الاستيطانية من الادراج بزعم الرد على عملية سلفيت

حكومة اسرائيل تخرج مخططاتها الاستيطانية من الادراج بزعم الرد على عملية سلفيت

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من قرية المغير بمحافظة رام الله

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من قرية المغير بمحافظة رام الله

قيادي فلسطيني: نرفض وضع مسيرات العودة على طاولة مباحثات التهدئة أو استخدامها لأجندات معينة

قيادي فلسطيني: نرفض وضع مسيرات العودة على طاولة مباحثات التهدئة أو استخدامها لأجندات معينة

الصالحي يكشف تفاصيل اجتماعه مع اشتية

الصالحي يكشف تفاصيل اجتماعه مع اشتية

مستوطنون يهاجمون منازل ومركبات المواطنين شرق الخليل

مستوطنون يهاجمون منازل ومركبات المواطنين شرق الخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

مستوطنات سلفيت

مستوطنات سلفيت

شؤون فلسطينية

الخارجية الفلسطينية: الجولان المحتل سوري عربي وضمه لإسرائيل باطل وغير شرعي

الخارجية الفلسطينية: الجولان المحتل سوري عربي وضمه لإسرائيل باطل وغير شرعي

حكومة اسرائيل تخرج مخططاتها الاستيطانية من الادراج بزعم الرد على عملية سلفيت

حكومة اسرائيل تخرج مخططاتها الاستيطانية من الادراج بزعم الرد على عملية سلفيت

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من قرية المغير بمحافظة رام الله

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من قرية المغير بمحافظة رام الله

مستوطنون يهاجمون منازل ومركبات المواطنين شرق الخليل

مستوطنون يهاجمون منازل ومركبات المواطنين شرق الخليل

المطران حنا: من يتآمرون يخططون لتمرير صفقاتهم المشبوهة سيصلون إلى طريق مسدود

المطران حنا: من يتآمرون يخططون لتمرير صفقاتهم المشبوهة سيصلون إلى طريق مسدود

الأسرى يحولون عتمة الزنازين إلى منارة إبداع فني وثقافي وأدبي

الأسرى يحولون عتمة الزنازين إلى منارة إبداع فني وثقافي وأدبي

الديمقراطية تطالب غوتيريش بالوفاء بتعهداته بتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني

الديمقراطية تطالب غوتيريش بالوفاء بتعهداته بتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني

(الميزان) يستنكر استخدام إسرائيل القوة المفرطة ويطالب بتدخل دولي لحماية المدنيين بغزة

(الميزان) يستنكر استخدام إسرائيل القوة المفرطة ويطالب بتدخل دولي لحماية المدنيين بغزة

منوعات

سما المصري تسخر من غادة عبدالرازق: &#34;مالها قالبه علي مايكل جاكسون؟&#34;

سما المصري تسخر من غادة عبدالرازق: "مالها قالبه علي مايكل جاكسون؟"

زوج شيرين يكشف تفاصيل أزمتها الجديدة: &#34;أقسم بالله الفيديو مجتزأ&#34;

زوج شيرين يكشف تفاصيل أزمتها الجديدة: "أقسم بالله الفيديو مجتزأ"

عبير صبري والمحامي الفلسطيني.. قصة حب وزواج بدأت بمعاكسة في حفل خيري

عبير صبري والمحامي الفلسطيني.. قصة حب وزواج بدأت بمعاكسة في حفل خيري

في أول حفلاتها هناك.. أحلام تفاجئ جمهورها السعودي بهذه الهدايا

في أول حفلاتها هناك.. أحلام تفاجئ جمهورها السعودي بهذه الهدايا

تعرف على النسخة الكورية من خالد يوسف.. فيديوهات فاضحة مع 10 نساء

تعرف على النسخة الكورية من خالد يوسف.. فيديوهات فاضحة مع 10 نساء

جورج وسوف في مصر سراً من أجل الإعلامية التونسية عائشة

جورج وسوف في مصر سراً من أجل الإعلامية التونسية عائشة

هل تزوجت لطيفة من أحمد وفيق؟

هل تزوجت لطيفة من أحمد وفيق؟

شاهد: شيرين في أضعف حالاتها.. تبكي وتستغيث بالرئيس السيسي

شاهد: شيرين في أضعف حالاتها.. تبكي وتستغيث بالرئيس السيسي

رغدة: من المعيب أن يتم تكريمي مع ممثلة &#34;بنت مبارح&#34;

رغدة: من المعيب أن يتم تكريمي مع ممثلة "بنت مبارح"

فيديو: ممثّل مصري قدير يكشف تعاطيه مادة مخدّرة... شاهدوا كيف شعر بالإحراج

فيديو: ممثّل مصري قدير يكشف تعاطيه مادة مخدّرة... شاهدوا كيف شعر بالإحراج

عربي

الكويت تُرسل وفدًا أمنيًا إلى مصر للتحقيق بجريمة قتل

الكويت تُرسل وفدًا أمنيًا إلى مصر للتحقيق بجريمة قتل

الحوثيون يكشفون نوع الطائرة الأمريكية التي أسقطوها فوق صنعاء

الحوثيون يكشفون نوع الطائرة الأمريكية التي أسقطوها فوق صنعاء

مئات آلاف الجزائريين يُطالبون بوتفليقة بالتنحي

مئات آلاف الجزائريين يُطالبون بوتفليقة بالتنحي

جنبلاط ينعى كلبه: &#34;وداعًا يا أغلى صديق&#34;

جنبلاط ينعى كلبه: "وداعًا يا أغلى صديق"