أعلنوا التصعيد..وحدات الإرباك: سَنَجعل حياة مستوطني الغلاف وجنود الاحتلال جحيماً لا يُطاق

أعلنت وحدة الإرباك الليلي، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه، أن المقاومة السلمية، قررت تصعيد فعاليات الإرباك، بسبب تغول الاحتلال على المشاركين في مسيرات العودة، وجاء البيان على النحو التالي:



يا جماهير شعبنا الفلسطيني المنتفضة في مسيرات العودة، وكسر الحصار: في ظل تغول العدو على المشاركين في مسيرات العودة وإيقاع شهداء وإصابات بالعشرات، وفي ظل تمادي العدو بحصاره لقطاع غزة، وتباطؤ الوسطاء، فإن وحدات الإرباك الليلي وفي إطار مشاركتها في المقاومة السلمية، تعلن تصعيد فعاليات الإرباك وفق التالي:



- سيكون الإرباك هذا الأسبوع ارباكاً شاملاً على طول حدود القطاع الشرقية والشمالية.



- سيبدأ الإرباك كل يوم الساعة السابعة مساء، وسيستمر حتى ساعات الفجر بالقرب من التجمعات العسكرية والاستيطانية.



- في ساعات النهار، سيتم مضاعفة أعداد البالونات الحارقة.



يا جماهير شعبنا: إن الخطوات المذكورة جزء من خطة تصعيد الحراك لدينا، والتي سنجعل من خلالها حياة مستوطني الغلاف وجنود العدو جحيماً لا يُطاق، ورسالتنا لقيادتهم المجرمة: إما أن يُكسر الحصار عن غزة أو يرحل سكان الغلاف.

رام الله - دنيا الوطن