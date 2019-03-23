دولي

انفجار بمصنع للمبيدات الحشرية في الصين يودي بحياة 62 شخصاً

انفجار بمصنع للمبيدات الحشرية في الصين يودي بحياة 62 شخصاً
انفجار بمصنع للمبيدات الحشرية بالصين
رام الله - دنيا الوطن
لقي 62 شخصاً حتفهم، وأصيب 34 شخصاً بجروح خطيرة، إثر انفجار بمصنع للمبيدات الحشرية في إقليم جيانغسو في شرق الصين.

وقال التلفزيون الرسمي: إن الانفجار وقع الخميس في منطقة تشينجياجانغ الصناعية بمدينة يانتشينغ، وتمّت السيطرة على الحريق الساعة الثالثة صباح الجمعة (1900 بتوقيت جرينتش).

وذكرت وسائل الإعلام في وقت سابق، أنه تم نقل الناجين من الانفجار إلى 16 مستشفى، مشيرة إلى أن 640 شخصاً يُعالجون من إصابات، وانتشر الحريق في المصنع المملوك لشركة تيانجياي للكيماويات إلى المصانع المجاورة، مضيفة أن أطفالاً في حضانة بمحيط الانفجار، أصيبوا أيضاً، وفق ما نقل موقع (رويترز).

ويجرى التحقيق لمعرفة سبب الانفجار، غير أن الشركة التي تنتج ما يزيد على 30 مركباً كيميائياً عضوياً بعضها قابل للاشتعال، سبق أن رصدت السلطات انتهاكها لمعايير السلامة، وتم تغريمها وفقاً لصحيفة (تشاينا ديلي).

وذكر التلفزيون الصيني، أن الرئيس شي جين بينغ، الذي يقوم حالياً بزيارة رسمية لإيطاليا، أمر ببذل كافة الجهود لإجلاء المصابين و"الحفاظ بجد على الاستقرار الاجتماعي".

وأضاف بينغ: أن على السلطات اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع وقوع هذه الحوادث، وبتحديد سبب الانفجار في أسرع وقت ممكن.

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