الكويت تُرسل وفدًا أمنيًا إلى مصر للتحقيق بجريمة قتل

رام الله - دنيا الوطنأعلن نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، عزم بلاده إرسال وفد أمني متكامل إلى مصر.وقال الجار الله: إن الوفد يشارك في التحقيقات الجارية بالقاهرة بشأن مقتل المواطن الكويتي خالد الريش.ووقع الحادث في 13 آذار/ مارس، وطالب الجار الله السلطات المصرية "بأقصى درجات القصاص ‏العادل والرادع لكل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذا العمل الإجرامي الشنيع؛ حتى يتحقق الأمن والاطمئنان لمن يقيم أو ينوي زيارة مصر".وقال البيان الكويتي، إن الخارجية تابعت منذ تلقيها نبأ حادث مقتل الرجل المسن مع السلطات المصرية، عبر سفارتها في القاهرة، تطورات الوضع.