قوات الاحتلال تعتقل شاباً من قرية المغير بمحافظة رام الله
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، شاباً من قرية المغير بمحافظة رام الله، على حاجز قلنديا العسكري.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، شاباً من قرية المغير بمحافظة رام الله، على حاجز قلنديا العسكري.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الشاب وجدي ثائر عواد من قرية المغير، أثناء مروره على حاجز قلنديا.
من جهة أخرى، اندلعت مواجهات في قرية مثلث الشهداء جنوب جنين، بعد اقتحام قوات الاحتلال للقرية.
واقتحمت قوات الاحتلال قرية مثلث الشهداء، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان، وقوات الاحتلال، التي أطلقت القنابل المسيلة للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.
واقتحمت قوات الاحتلال قرية مثلث الشهداء، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان، وقوات الاحتلال، التي أطلقت القنابل المسيلة للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.
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