قوات الاحتلال تعتقل شاباً من قرية المغير بمحافظة رام الله





ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الشاب وجدي ثائر عواد من قرية المغير، أثناء مروره على حاجز قلنديا.







من جهة أخرى، اندلعت مواجهات في قرية مثلث الشهداء جنوب جنين، بعد اقتحام قوات الاحتلال للقرية.



واقتحمت قوات الاحتلال قرية مثلث الشهداء، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان، وقوات الاحتلال، التي أطلقت القنابل المسيلة للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.



رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، شاباً من قرية المغير بمحافظة رام الله، على حاجز قلنديا العسكري.