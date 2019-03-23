الأسبوع المقبل.. نتنياهو في واشنطن وتكهنات بتوقيع ترامب أمراً رئاسياً حول الجولان



ورجّح مصدر أمريكي رفيع المستوى، أن يوقع ترامب خلال هذه الزيارة، أمراً رئاسياً، يقضي باعتراف واشنطن بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان، وفق ما نقل موقع هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





وكان ترامب، أعلن أول أمس الخميس، أنه حان الوقت للقيام بهذه الخطوة، نظراً للأهمية الأمنية والاستراتيجية الكبيرة للهضبة بالنسبة لإسرائيل ولاستقرار المنطقة.



كما رجح مراقبون، أن يعود نتنياهو إلى إسرائيل، مع الجاسوس الإسرائيلي، جوناتان بولارد، الذي أطلق سراحه في الولايات المتحدة العام الماضي، حيث رفضت واشنطن منذ ذلك الحين السماح له بمغادرة الولايات المتحدة.



هذا، ومن المقرر، أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي، خطاباً أمام مؤتمر اللوبي اليهودي في واشنطن (إيباك).





ويشار إلى أن رئيس حزب (كاحول لافان)، بيني غانتس يتواجد هو الآخر في واشنطن، حيث سيلقي كلمة أمام المؤتمر نفسه.

رام الله - دنيا الوطنيتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن الأسبوع المقبل، للقاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.